Лучшие бюджетные зарядные станции в 2025 году (фото)

Лучшие бюджетные зарядные станции в 2025 году (фото)
Лучшие бюджетные зарядные станции в 2025 году (фото)
Обозреватель техники Адриан Кингсли-Хьюз протестировал ряд бюджетных портативных зарядных станций и выбрал пять лучших вариантов стоимостью до 400 долларов.
Результаты тестирования поделились в статье для ZDNET.

EcoFlow River 2

EcoFlow River 2 стоимостью около 179 долларов получила от эксперта звание лучшей бюджетной портативной зарядной станции в целом.
Лучшие бюджетные зарядные станции в 2025 году (фото)
Она подходит для ситуаций, когда требуется электропитание в небольших масштабах. Однако она не подойдет для тех, кто ищет систему для работы с тяжелыми нагрузками или электроснабжения целого дома.
«Это идеальная система для тех, кто хочет небольшое портативное устройство. Она также прекрасно подойдет для тех, кому нужно что-то на случай отключения электроэнергии», — отметил Кингсли-Хьюз.

Технические характеристики EcoFlow River 2:

  • емкость — 256 Вт·ч;
  • мощность — 300 Вт/600 Вт;
  • вес — 3,5 кг;
  • подключение — 6 розеток.

Bluetti AC50

По мнению обозревателя, Bluetti AC50 — лучший бюджетный вариант среди компактных зарядных станций. Ее цена составляет около 279 долларов.
Лучшие бюджетные зарядные станции в 2025 году (фото)
Быстрая зарядка делает это устройство отличным выбором для людей, которые постоянно в пути. Недостатком данной модели является отсутствие встроенного источника освещения.

Технические характеристики Bluetti AC50B:

  • емкость — 448 Вт·ч;
  • мощность — 700 Вт/1000 Вт;
  • вес — 6,7 кг;
  • подключение — 6 розеток.

Bluetti AC70

Бюджетная зарядная станция Bluetti AC70 стоимостью около 349 долларов подойдет тем, кому нужно больше мощности. Это устройство способно выдавать 1000 Вт для обычной нагрузки и до 2000 Вт для резистивных нагрузок.
Лучшие бюджетные зарядные станции в 2025 году (фото)
«Я брал это устройство с собой во многие путешествия, и его емкости более чем хватало, чтобы удовлетворить потребности небольшой группы в течение нескольких дней. Оно может легко и эффективно заряжать мой смартфон, камеры, дроны и ноутбуки», — рассказал обозреватель.

Технические характеристики Bluetti AC70:

  • емкость — 768 Вт·ч;
  • мощность — 1000 Вт/2000 Вт;
  • вес — 10,2 кг;
  • подключение — 7 розеток.

Jackery Explorer 500

Jackery Explorer 500 — это бюджетная зарядная станция, которую эксперт рекомендует для путешествий на машине. Компактный размер и небольшой вес делают его удобным для транспортировки.
Лучшие бюджетные зарядные станции в 2025 году (фото)
Устройство можно удобно заряжать от розетки автомобиля на 12 В, что придает ему универсальности для использования в дороге. Стоит эта зарядная станция около 329 долларов.

Технические характеристики Jackery Explorer 500:

  • емкость — 518 Вт·ч;
  • мощность — 500 Вт/1000 Вт;
  • вес — 5,5 кг;
  • подключение: 7 розеток.

Anker 521

Обозреватель советует Anker 521 для ищущих компактную портативную электростанцию ​​для питания устройств низкого тока, таких как ноутбуки, камеры наблюдения, Wi-Fi роутеры и зарядные устройства.
Лучшие бюджетные зарядные станции в 2025 году (фото)
Эта портативная зарядная станция стоимостью около 200 долларов обещает долговечность, надежность и возможность подзарядки через USB-C.
«Я обычно использую ее для легких задач, таких как обеспечение электроэнергией на природе во время барбекю, но она также сопровождала меня в нескольких поездках», — отметил Кингсли-Хьюз

Технические характеристики Anker 521:

  • емкость — 256 Вт·ч;
  • мощность — 300 Вт/600 Вт;
  • вес — 3,7 кг;
  • подключение — 6 розеток.
По материалам:
Фокус
