Танкеры теневого флота россии получили предупреждение от 14 стран Европы
Группа из 14 европейских государств обнародовала совместное заявление с предупреждением для танкеров так называемого теневого флота, курсирующих в Балтийском и Северном морях. Страны заявили о намерении более жестко реагировать на суда, которые, по их словам, создают угрозы морской безопасности.
Об этом говорится в совместном заявлении, обнародованном Департаментом транспорта Великобритании, передает Bloomberg.
В группу из 14 государств вошли, в частности, Швеция, Франция, Германия и Великобритания. Все они расположены вдоль морских путей, являющихся единственными выходами на мировые рынки для основных экспортных хабов сырой нефти в западной части россии.
В заявлении говорится, что россия вмешивается в работу спутниковых систем позиционирования и навигации, что создает риски для международного судоходства.
Требования к судам
В заявлении отмечается, что суда могут ходить только под флагом одного государства и обязаны иметь действующие документы по безопасности, страхованию и другим требованиям международного морского права.
Танкеры, которые не выполнят это требование, будут рассматриваться как «суда, не принадлежащие ни одному государству».
Отмечается, что «теневой» флот — около 1 500 танкеров, которые транспортируют нефть из россии, Ирана и Венесуэлы. Обычно это старые суда, которые используют фальшивые флаги и другие схемы маскировки, чтобы избежать регуляторных требований и контроля.
Усиление давления на судоходство
Французские ВМС на прошлой неделе провели досмотр нефтяного танкера, который, по их данным, использовал фальшивый флаг и прибыл из россии. В начале месяца близ Германии маскировавшееся под другое судно было вынуждено изменить курс и развернуться.
Страны заявляют, что эти действия — часть более широкой политики давления на суда, играющие ключевую роль в экспорте российской нефти. Подобные меры также осуществляют США, в частности, путем ареста танкеров, связанных с венесуэльской нефтяной торговлей.
