0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

США после недель преследования задержали танкер теневого флота рф

Мир
30
США после недель преследования задержали танкер теневого флота рф
США после недель преследования задержали танкер теневого флота рф
Американские правоохранители и военные 7 января задержали нефтяной танкер под российским флагом в Атлантическом океане.
Об этом сообщает Командование армии США в Европе в соцсети Х.
«Минюст США и Министерство внутренней безопасности США в координации с Пентагоном сегодня объявили о задержании морского судна Bella 1 за нарушение санкций США», — заявили в командовании.
Отмечается, что судно было задержано в Северной Атлантике по ордеру, выданному федеральным судом США. Танкер отслеживал катер береговой охраны США USCGC Munro.
NBC News отмечает, что судно, изменившее свое название с Bella 1 на Marinera, в прошлом месяце преследовала Береговая охрана США у побережья Венесуэлы.
Это один из подсанкционных нефтяных танкеров, действовавший вблизи Венесуэлы и недавно сменивший флаг на российский. Танкер с сырой нефтью был в списке санкций США с июня 2024 года.
На 5 января он находился у западного побережья Шотландии в Северной Атлантике.
Во вторник Министерство иностранных дел рф заявило, что «с беспокойством следит за аномальной ситуацией вокруг российского нефтяного танкера Marinera».
По материалам:
Укрінформ
Нефть
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems