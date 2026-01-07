США после недель преследования задержали танкер теневого флота рф Сегодня 18:30 — Мир

США после недель преследования задержали танкер теневого флота рф

Американские правоохранители и военные 7 января задержали нефтяной танкер под российским флагом в Атлантическом океане.

Об этом сообщает Командование армии США в Европе в соцсети Х.

«Минюст США и Министерство внутренней безопасности США в координации с Пентагоном сегодня объявили о задержании морского судна Bella 1 за нарушение санкций США», — заявили в командовании.

Отмечается, что судно было задержано в Северной Атлантике по ордеру, выданному федеральным судом США. Танкер отслеживал катер береговой охраны США USCGC Munro.

In two predawn operations today, the Coast Guard conducted back-to-back meticulously coordinated boarding of two “ghost fleet” tanker ships— one in the North Atlantic Sea and one in international waters near the Caribbean. Both vessels —the Motor Tanker Bella I and the Motor… pic.twitter.com/EZlHEtcufX — Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) January 7, 2026

NBC News отмечает, что судно, изменившее свое название с Bella 1 на Marinera, в прошлом месяце преследовала Береговая охрана США у побережья Венесуэлы.

Это один из подсанкционных нефтяных танкеров, действовавший вблизи Венесуэлы и недавно сменивший флаг на российский. Танкер с сырой нефтью был в списке санкций США с июня 2024 года.

На 5 января он находился у западного побережья Шотландии в Северной Атлантике.

Во вторник Министерство иностранных дел рф заявило, что «с беспокойством следит за аномальной ситуацией вокруг российского нефтяного танкера Marinera».

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.