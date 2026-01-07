США после недель преследования задержали танкер теневого флота рф
Американские правоохранители и военные 7 января задержали нефтяной танкер под российским флагом в Атлантическом океане.
Об этом сообщает Командование армии США в Европе в соцсети Х.
«Минюст США и Министерство внутренней безопасности США в координации с Пентагоном сегодня объявили о задержании морского судна Bella 1 за нарушение санкций США», — заявили в командовании.
Отмечается, что судно было задержано в Северной Атлантике по ордеру, выданному федеральным судом США. Танкер отслеживал катер береговой охраны США USCGC Munro.
In two predawn operations today, the Coast Guard conducted back-to-back meticulously coordinated boarding of two “ghost fleet” tanker ships— one in the North Atlantic Sea and one in international waters near the Caribbean. Both vessels —the Motor Tanker Bella I and the Motor… pic.twitter.com/EZlHEtcufX— Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) January 7, 2026
NBC News отмечает, что судно, изменившее свое название с Bella 1 на Marinera, в прошлом месяце преследовала Береговая охрана США у побережья Венесуэлы.
Это один из подсанкционных нефтяных танкеров, действовавший вблизи Венесуэлы и недавно сменивший флаг на российский. Танкер с сырой нефтью был в списке санкций США с июня 2024 года.
На 5 января он находился у западного побережья Шотландии в Северной Атлантике.
Во вторник Министерство иностранных дел рф заявило, что «с беспокойством следит за аномальной ситуацией вокруг российского нефтяного танкера Marinera».
Поделиться новостью
Также по теме
США после недель преследования задержали танкер теневого флота рф
Трамп угрожает Индии новыми тарифами
Латвия передаст Украине более 20 автомобилей, конфискованных у пьяных водителей
Швейцария заморозила все активы Мадуро
Латвия заявила о повреждении оптического кабеля в Балтийском море
Где дешево и тепло отдохнуть в Европе в феврале 2026 года