Из-за санкций остановились 20% теневого танкерного флота рф — Зеленский

В результате скоординированного давления со стороны Украины и отдельных государств-партнеров не менее 20% судов теневого флота рф прекратили работу.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский по результатам доклада первого замруководителя Службы внешней разведки Украины Олега Луговского.

Теневой танкерный флот рф

Зеленский поручил Службе внешней разведки предоставить партнерам обновленную информацию о попытках россии расширить теневой танкерный флот.

По словам президента, в результате скоординированного давления со стороны Украины и отдельных государств-партнеров не менее 20% судов теневого флота россии прекратили работу. В ответ россия пытается компенсировать потери путем привлечения новых судов.

Зеленский подчеркнул, что все такие суда должны быть внесены в санкционные списки. «Будем продолжать и санкционное давление на команды танкеров, капитанов, страховщиков и всю инфраструктуру теневого флота», — добавил он.

Влияние санкций на нефтяные доходы россии

Действующие ограничения на морской экспорт российской нефти, по оценке, в годовом исчислении сокращают доходы россии по меньшей мере на 30 млрд долларов США.

Дополнительные санкционные меры, по словам президента, должны увеличить финансовые потери россии и соответственно уменьшить возможности финансирования войны против Украины.

Отдельно Зеленский сообщил, что партнерам будет передана информация о новых схемах китайских компаний, которые помогают россии обходить санкции, в том числе в финансовом секторе.

