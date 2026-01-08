0 800 307 555
Трамп поддержал законопроект об ужесточении санкций против россии

Президент США Дональд Трамп согласился на реализацию двухпартийного законопроекта сенаторов Линдси Грэма и Ричарда Блюменталя, которым предусматривается ужесточение санкций против россии, в том числе ограничение ее нефтяных доходов.
Об этом Линдси Грэм сообщил в своем аккаунте в X после встречи с Трампом 7 января.
По его словам, Конгресс США может рассмотреть законопроект уже на следующей неделе.

Санкции против покупателей российской нефти

Как отметил Грэм, законопроект предоставляет президенту США инструменты для давления на государства, которые покупают дешевую российскую нефть.
«Этот закон позволит президенту Трампу наказывать страны, которые покупают дешевую российскую нефть, финансируя таким образом войну путина против Украины», — написал сенатор.
По словам Грэма, документ предоставит администрации США значительные рычаги влияния на страны, в том числе Китай, Индию и Бразилию, чтобы убедить их отказаться от закупок дешевой российской нефти.

Когда примут законопроект

Сенатор отметил, что рассмотрение законопроекта состоится «своевременно», поскольку, по его словам, Украина делает шаги к миру, в то время как президент россии продолжает боевые действия.
Законопроект Грэм-Блюменталя имеет поддержку как республиканцев, так и демократов.
В случае его принятия, США получат возможность усилить экономическое давление на кремль и сократить финансовые поступления, связанные с российской агрессией против Украины.
Напомним, в октябре прошлого года Соединенные Штаты Америки ввели санкции в отношении россии. Они затронули российские компании «Роснефть» и «Лукойл». Ограничения ввели в связи с отсутствием серьезного стремления россии к мирному процессу в войне в Украине. Кроме «Роснефти» и «Лукойла», санкции затронули компании, прямо или косвенно на 50% или более принадлежащие этим гигантам, даже если они не внесены в санкционный список напрямую. Речь идет о 28 дочерних компаниях «Роснефти» и 6 — «Лукойла».
В декабре 2025 года Finance.ua со ссылкой на Bloomberg писал, что Соединенные Штаты готовят новый пакет санкций против энергетического сектора россии с целью усиления давления на москву в случае отказа президента владимира путина от мирного соглашения с Украиной. Рассматривалось введение ограничений против судов так называемого теневого флота танкеров, используемых для транспортировки российской нефти. Также возможны санкции против трейдеров, способствующих таким операциям.
