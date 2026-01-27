Азербайджан отправил очередную партию электрооборудования для Украины Сегодня 15:14 — Энергетика

Азербайджан отправил очередную партию электрооборудования для Украины

Азербайджан отправил в Украину очередную партию гуманитарной помощи, в которую вошло критически важное электрооборудование для восстановления энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщает Trend.az.

Отправка помощи была обеспечена Министерством энергетики Азербайджана на основании соответствующего распоряжения президента АР Ильхама Алиева.

Очередной груз с электрическим оборудованием, предназначенный для Украины, был отправлен с территории Сумгаитского технологического парка.

Азербайджан ранее уже отправлял Украине гуманитарную помощь, связанную с электроснабжением. Так, в декабре 2022 года он передал Украине гуманитарную помощь из 45 силовых трансформаторов и 50 генераторов. Энергооборудование предоставила компания Azerenergy.

Прошедшая неделя стала одной из самых сложных для украинской энергетики со времен блэкаута 2022 года. После двух комбинированных атак 20 и 23 января, на фоне сильных морозов и повреждений от предыдущих обстрелов, энергосистема испытала чрезвычайную нагрузку.

Одновременно без света после первой атаки осталось до 85% потребителей, в конце недели уже 60% были запитаны. Более 180 бригад энергетиков, коммунальщиков и железнодорожников круглосуточно возобновляют электроснабжение.

