Азербайджан отправил очередную партию электрооборудования для Украины

Азербайджан отправил в Украину очередную партию гуманитарной помощи, в которую вошло критически важное электрооборудование для восстановления энергетической инфраструктуры.
Об этом сообщает Trend.az.
Отправка помощи была обеспечена Министерством энергетики Азербайджана на основании соответствующего распоряжения президента АР Ильхама Алиева.
Очередной груз с электрическим оборудованием, предназначенный для Украины, был отправлен с территории Сумгаитского технологического парка.
Азербайджан ранее уже отправлял Украине гуманитарную помощь, связанную с электроснабжением. Так, в декабре 2022 года он передал Украине гуманитарную помощь из 45 силовых трансформаторов и 50 генераторов. Энергооборудование предоставила компания Azerenergy.
Прошедшая неделя стала одной из самых сложных для украинской энергетики со времен блэкаута 2022 года. После двух комбинированных атак 20 и 23 января, на фоне сильных морозов и повреждений от предыдущих обстрелов, энергосистема испытала чрезвычайную нагрузку.
Одновременно без света после первой атаки осталось до 85% потребителей, в конце недели уже 60% были запитаны. Более 180 бригад энергетиков, коммунальщиков и железнодорожников круглосуточно возобновляют электроснабжение.
Finance.ua
