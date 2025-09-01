Украина получила от Азербайджана гуманитарную помощь для восстановления энергетической инфраструктуры — Finance.ua
Украина получила от Азербайджана гуманитарную помощь для восстановления энергетической инфраструктуры

Казна и Политика
21
В Украину прибыла гуманитарная помощь от Азербайджана для поддержки энергетического сектора.
Груз содержит более 50 наименований кабельной продукции высокого и низкого напряжения, генераторы разной мощности, а также трансформаторное оборудование.
«Эта помощь поступила в рамках Соглашения о дарении энергооборудования для восстановления энергетической инфраструктуры», — сообщила на своей странице в Фейсбуке министр энергетики Украины Светлана Гринчук.
По ее словам, Украина и Азербайджан заключили это Соглашение 11 августа этого года после объявления о выделении из резервного фонда Азербайджана 2 миллионов долларов на закупку и отправку электрооборудования.
«В общей сложности за время полномасштабного вторжения Азербайджан передал Украине 125 гуманитарных грузов общим весом 2 110 тонн на сумму более 11,5 миллиона долларов США. Помощь включала генераторы, силовые трансформаторы, трансформаторные подстанции, кабельную продукцию и другое критически важное оборудование», — подчеркнула министр энергетики Украины.
С начала полномасштабного вторжения рф это уже четвертое соглашение о предоставлении Азербайджаном гуманитарной помощи энергетическому сектору Украины.
По материалам:
Finance.ua
