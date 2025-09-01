Объемы частных денежных переводов продолжают уменьшаться — НБУ
Как сообщает Нацбанк в своем отчете, объемы частных денежных переводов уменьшились на 6,6% и составили 0,7 млрд долл. США.
Заработная плата, которую украинцы получают из-за границы, сократилась на 8,1%, а другие поступившие через официальные каналы частные переводы увеличились на 5,3%.
В целом по официальным каналам отправлено на 0,9% переводов меньше, чем в июле 2024 года, тогда как поток через неформальные каналы уменьшился на 14,3% по сравнению с июлем прошлого года.
Всего за январь — июль текущего года объемы денежных переводов снизились на 13,0% и составили 4,9 млрд долл. США:
- чистая оплата труда сократилась на 17,3%,
- частные трансферты снизились на 7,3%.
Чистое заимствование от внешнего мира (суммарное сальдо текущего счета и счета операций с капиталом) составило 4,1 млрд долл. США (в июле 2024 года — 2,5 млрд долл. США).
В целом за январь-июль 2025 года чистое заимствование от внешнего мира составило 18,9 млрд долл. США, за январь — июль 2024 года — 12,8 млрд доло. США.
