НБУ временно прекратил печатать новые банкноты номиналом в 100 и 200 гривен — Finance.ua

НБУ временно прекратил печатать новые банкноты номиналом в 100 и 200 гривен Сегодня 08:05 — Казна и Политика

НБУ временно прекратил печатать новые банкноты номиналом в 100 и 200 гривен

Национальный банк Украины не печатал новые банкноты номиналом 100 гривен с начала 2024 года, а 200 гривен — с начала 2023 года.

Об этом регулятор сообщил в комментарии изданию «Экономическая правда».

Отмечается, что объем выпуска новых 100-гривневых банкнот сократился после начала войны: если в 2021 году их напечатали около 240 млн штук, то в 2022—2023 годах — по 25 млн штук. С начала 2024 года и по 25 августа 2025 года новых банкнот этого номинала Нацбанк не печатал.

200-гривневые банкноты НБУ не печатает с начала 2023 года, хотя в 2022 году напечатал 370 млн штук, а в 2021-м — 110 млн штук.

То, что Нацбанк не печатает новые банкноты номиналом 100 и 200 гривен, не означает, что регулятор от них отказался. Часть банкнот он может выпускать в обращение из своих сформированных ранее запасов в случае, если возникнет такая необходимость.

К примеру, в 2023 году НБУ уже временно не печатал новые банкноты номиналом 50 гривен, хотя в 2022 году их напечатали 80 млн штук, а в 2024-м — 60 млн штук. За 2025 год НБУ напечатал уже 80 млн. банкнот этого номинала.

Больше всего (по состоянию на 25 августа) Нацбанк напечатал банкнот самых высоких номиналов:

500 гривен — 200 млн штук;

1000 гривен — 172,8 млн. штук.

Кроме этого в 2025 году НБУ уже успел отчеканить 60 млн монет номиналом 5 гривен, 56,98 млн монет номиналом 10 гривен и 10 млн монет номиналом 50 копеек.

👉 Присоединяйтесь к нашему сообществу в Facebook, Instagram и Telegram.

Что касается планов расширять или сужать номинальный ряд банкнот и монет, то в НБУ пока не принимали соответствующие решения. Там отмечают, что ежегодно проводится оценка соответствия номинального ряда социально-экономическому развитию страны, на основании которой и принимаются решения об изменениях. В случае принятия подобных решений, там обещают проинформировать как банки, так и общественность.

«Основная задача Национального банка при определении оптимальной структуры банкнот и монет — это максимальное удобство номинального ряда для обеспечения наличных расчетов. Недостаточное количество номиналов в обращении может создавать осложнения при расчетах, а чрезмерное количество номиналов — неудобства для операторов наличного рынка и возможные дополнительные затраты на обеспечение наличного обращения», — добавили в НБУ.

Справка Finance.ua:

Национальный банк с 21 августа 2025 года ввел в обращение модифицированные банкноты номиналом 20 гривен. В правой верхней части на оборотной стороне модифицированных банкнот номиналом 20 гривен размещен патриотический лозунг: «Слава Украине! Героям Слава!»;

с 1 ноября 2024 года Национальный банк начал постепенно заменять банкноты 50 и 200 гривен старого образца современными. Также постепенно выводят из обращения и заменяют на более новые гривніи другого номинала:

— 1 и 2 гривны образцов 2003—2007 годов — с 1 октября 2020 года;

— 5, 10, 20 и 100 гривен образцов 2003—2007 годов — с 1 января 2023 года;

— 500 гривен — с 1 августа 2024 года.

📢 Подписывайтесь на рассылку Finance.ua о деньгах. Эта рассылка — важный помощник в разумном обращении с деньгами. Практические советы, проверенные сервисы, секреты экономии и заработка — 1 раз в 2 недели все на вашей почте. 🎯 Присоединиться можно здесь.

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.