В НАПК объяснили, почему проверки не могли выявить схему «шлагбаум»

Ни одна проверка не могла выявить такую ​​схему как «шлагбаум», которая имела место вокруг НАЭК «Энергоатом», из-за ее масштабности.

Об этом сообщил в интервью Зеркалу недели глава Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Виктор Павлущик, пишет Укринформ.

«Представители НАБУ на ВСК ясно сказали: ни одна проверка не могла выявить такую ​​схему как „шлагбаум“. И это немаловажный момент. Поэтому анализировать следует не именно энергетику, а смотреть шире. Предварительно мы видим, что ключевые факторы, обусловившие возникновение выявленной НАБУ схемы, находятся в плоскости публичных закупок, которые даже в мировом масштабе являются одними из наиболее уязвимых для коррупции секторов и корпоративного управления», — сказал он.

Павлущик отметил, что НАПК в январе 2025 года составил акт проверки организации работы по предотвращению и выявлению коррупции в компании «Энергоатом».

«Но важно понимать, что мы не проверяем государственную тайну, расходы или закупки — это компетенция Государственной аудиторской службы, Счетной палаты и других органов. Наш мандат — оценивать меры по предотвращению коррупции, риски и необходимые изменения», — подчеркнул он.

Павлущик рассказал, что по результатам проверки были предоставлены рекомендации и изданы предписания по устранению причин и условий, обнаруженных в ходе проверки. По его словам, в частности, рекомендации касались назначения антикоррупционного уполномоченного, обеспечения разработки и внесения изменений в антикорпрограмму, усиления ответственности за совершение коррупционных и/или связанных с коррупцией правонарушений, усовершенствование работы с коррупционными рисками, обеспечение реального влияния заключений уполномоченных на принятие решения о заключении договора.

Глава НАПК проинформировал, что в проекте новой антикоррупционной стратегии ведомство впервые будет закладывать самостоятельные подразделения, посвященные системным проблемам в закупках и энергетике, а также будет предлагать ряд инициатив по корпоративному управлению.

