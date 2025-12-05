В Украине продали газовое месторождение за 110 миллионов гривен: деньги пойдут в фонд США Сегодня 05:10 — Казна и Политика

В Государственной службе геологии и недр с шестой попытки продали специальное разрешение на разработку Любинецкой нефтегазовой площади Львовской области.

Соответствующую информацию обнародовало Prozorro.

Место расположения участка — Стрыйский и Дрогобычский районы. Он находится в 15 километрах к юго-западу от города Стрый.

Разрешение дает право на разработку недр от глубины 4000 м, за исключением зоны пересечения с Довголуцкой площадью в интервале от 4700 до 5800 м.

В торгах приняли участие три компании. Стартовая цена находилась на уровне 48,3 млн. гривен, но во время конкурентной борьбы ООО «Газ-МДС» предложило 110 млн. гривен.

Известно, что владельцами компании являются Александр Гузенко и его дочь Татьяна Гузенко — одни из крупнейших частных производителей газа в Украине.

По данным Государственной службы геологии и недр, деньги от продажи специального разрешения поступят в госбюджет и пойдут в американско-украинский инвестиционный фонд восстановления, отвечающий международным обязательствам Украины.

Специальное разрешение выдают сроком на 20 лет. Он состоит из нескольких этапов — геологического изучения нефтегазоносных недр, опытно-промышленной разработки месторождений и промышленной добычи.

Соглашение о недрах с США

Напомним, США и Украина подписали соглашение о доступе к отечественным природным ресурсам. Согласно ему страны создают инвестиционный фонд восстановления. Соглашение предусматривает равноправное партнерство Украины и США.

В сентябре американская делегация совершила первый визит на объекты, рассматривавшиеся как стартовые проекты для инвестфонда восстановления. На объекте добывают в первую очередь титановые руды.

