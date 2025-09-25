Соглашение о полезных ископаемых: как будет работать совместный с США инвестиционный фонд Сегодня 10:32 — Казна и Политика

Американо-украинский инвестиционный фонд восстановления со стартовым капиталом $150 млн планирует выступать миноритарным инвестором в добывающих проектах вместе с коинвесторами.

Об этом заявил член управляющего совета фонда, заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Егор Перелыгин во время форума United by Mining в Киеве, передает «Интерфакс-Украина».

«Задача и концепция, по которой мы будем работать, — это то, что за счет этого seed-капитала можно, возможно, зайти на миноритарные доли в интересных для фонда проектах», — заявил он.

Перелыгин подчеркнул, что главная задача фонда — стать маркетмейкером на рынке критического сырья и в горнодобывающей отрасли. Фонд планирует не только вкладывать собственный капитал, но и привлекать партнеров: на каждый доллар инвестиций ожидается 2−4 доллара от коинвесторов.

По словам чиновника, фонд должен стать платформой для привлечения стратегических партнеров, в том числе крупных иностранных инвесторов, которые ранее Украину не рассматривали.

Речь идет также о долгосрочных контрактах, в частности, off-take соглашения. Фонд сможет самостоятельно покупать продукцию или способствовать заключению контрактов с крупными потребителями критического сырья.

Детали инвестиционной политики станут известны после утверждения ожидаемого в течение двух месяцев инвестпротоколов фонда.

Напомним, 17 апреля Украина и Соединенные Штаты Америки подписали меморандум, подтвердивший намерение сторон финализовать и заключить соглашение о недрах.

30 апреля Украина и США подписали соглашение о создании инвестиционного фонда.

8 мая Верховная Рада ратифицировала соглашение между правительствами США и Украины о создании Американо-украинского инвестиционного фонда восстановления.

В начале сентября состоялось первое заседание Управляющего совета Инвестиционного фонда восстановления, созданного Украиной и США.

