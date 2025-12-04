Международные резервы Украины достигли самого высокого показателя за всю историю независимости
По состоянию на 1 декабря 2025 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составили $54,7 млрд, что является самым высоким показателем за всю историю независимой Украины. В ноябре они выросли на 10,6%.
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.
«Такая динамика обусловлена наибольшими с начала года объемами поступлений от международных партнеров, которые превысили чистую продажу валюты Национальным банком и долговые выплаты страны в иностранной валюте. Объем международных резервов достаточен для сохранения устойчивости валютного рынка», — говорится в сообщении.
Факторы, влиявшие динамику резервов в ноябре
1. Поступления в пользу правительства и на обслуживание долга.
На валютные счета правительства в Нацбанке в ноябре поступило $8,15 млрд, в том числе:
- $6,89 млрд — от ЕС в рамках инициативы стран G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) и инструмента Ukraine Facility;
- $810,4 млн — через счета Всемирного банка;
- $332,1 млн — от размещения ОВГЗ;
- $115,5 млн — от Банка развития Совета Европы.
На обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте выплатили $493 млн, в том числе:
- $370,2 млн — обслуживание и погашение ОВГЗ;
- $65,3 млн — обслуживание и погашение долга перед Европейским инвестиционным банком;
- $30,3 млн — обслуживание и погашение долга перед ЕБРР;
- $18 млн — обслуживание долга перед Всемирным банком;
- $9,2 млн — уплата другим кредиторам.
Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду $282,6 млн.
2. Операции Национального банка на валютном рынке.
Национальный банк продал на валютном рынке $2,73 млрд и выкупил $1,3 млн, поэтому чистая продажа валюты в ноябре составила $2,727 млрд.
3. Переоценка финансовых инструментов (из-за изменения рыночной стоимости и курсов валют).
Благодаря переоценке стоимость финансовых инструментов увеличилась на $581,7 млн.
Нынешний объем международных резервов обеспечивает финансирование 5,6 месяца будущего импорта, отметили в НБУ.
Поделиться новостью
Также по теме
Новая Зеландия выделяет $15 миллионов на программу PURL для Украины
Международные резервы Украины достигли самого высокого показателя за всю историю независимости
Рада изменила условия для вступления в «клуб белого бизнеса»
В 2026 году зарплаты учителей возрастут дважды: когда ожидать повышения
Рада отложила введение «еАкциза» до 1 ноября следующего года
Когда запустят метро на Виноградарь в столице