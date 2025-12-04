Международные резервы Украины достигли самого высокого показателя за всю историю независимости Сегодня 15:03 — Казна и Политика

Международные резервы Украины достигли самого высокого показателя за всю историю независимости

По состоянию на 1 декабря 2025 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составили $54,7 млрд, что является самым высоким показателем за всю историю независимой Украины. В ноябре они выросли на 10,6%.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

«Такая динамика обусловлена ​​наибольшими с начала года объемами поступлений от международных партнеров, которые превысили чистую продажу валюты Национальным банком и долговые выплаты страны в иностранной валюте. Объем международных резервов достаточен для сохранения устойчивости валютного рынка», — говорится в сообщении.

Факторы, влиявшие динамику резервов в ноябре

1. Поступления в пользу правительства и на обслуживание долга.

На валютные счета правительства в Нацбанке в ноябре поступило $8,15 млрд, в том числе:

$6,89 млрд — от ЕС в рамках инициативы стран G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) и инструмента Ukraine Facility;

$810,4 млн — через счета Всемирного банка;

$332,1 млн — от размещения ОВГЗ;

$115,5 млн — от Банка развития Совета Европы.

На обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте выплатили $493 млн, в том числе:

$370,2 млн — обслуживание и погашение ОВГЗ;

$65,3 млн — обслуживание и погашение долга перед Европейским инвестиционным банком;

$30,3 млн — обслуживание и погашение долга перед ЕБРР;

$18 млн — обслуживание долга перед Всемирным банком;

$9,2 млн — уплата другим кредиторам.

Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду $282,6 млн.

2. Операции Национального банка на валютном рынке.

Национальный банк продал на валютном рынке $2,73 млрд и выкупил $1,3 млн, поэтому чистая продажа валюты в ноябре составила $2,727 млрд.

3. Переоценка финансовых инструментов (из-за изменения рыночной стоимости и курсов валют).

Благодаря переоценке стоимость финансовых инструментов увеличилась на $581,7 млн.

Нынешний объем международных резервов обеспечивает финансирование 5,6 месяца будущего импорта, отметили в НБУ.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.