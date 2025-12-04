0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Международные резервы Украины достигли самого высокого показателя за всю историю независимости

Казна и Политика
24
Международные резервы Украины достигли самого высокого показателя за всю историю независимости
Международные резервы Украины достигли самого высокого показателя за всю историю независимости
По состоянию на 1 декабря 2025 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составили $54,7 млрд, что является самым высоким показателем за всю историю независимой Украины. В ноябре они выросли на 10,6%.
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.
«Такая динамика обусловлена ​​наибольшими с начала года объемами поступлений от международных партнеров, которые превысили чистую продажу валюты Национальным банком и долговые выплаты страны в иностранной валюте. Объем международных резервов достаточен для сохранения устойчивости валютного рынка», — говорится в сообщении.

Факторы, влиявшие динамику резервов в ноябре

1. Поступления в пользу правительства и на обслуживание долга.
На валютные счета правительства в Нацбанке в ноябре поступило $8,15 млрд, в том числе:
  • $6,89 млрд — от ЕС в рамках инициативы стран G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) и инструмента Ukraine Facility;
  • $810,4 млн — через счета Всемирного банка;
  • $332,1 млн — от размещения ОВГЗ;
  • $115,5 млн — от Банка развития Совета Европы.
На обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте выплатили $493 млн, в том числе:
  • $370,2 млн — обслуживание и погашение ОВГЗ;
  • $65,3 млн — обслуживание и погашение долга перед Европейским инвестиционным банком;
  • $30,3 млн — обслуживание и погашение долга перед ЕБРР;
  • $18 млн — обслуживание долга перед Всемирным банком;
  • $9,2 млн — уплата другим кредиторам.
Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду $282,6 млн.
2. Операции Национального банка на валютном рынке.
Национальный банк продал на валютном рынке $2,73 млрд и выкупил $1,3 млн, поэтому чистая продажа валюты в ноябре составила $2,727 млрд.
3. Переоценка финансовых инструментов (из-за изменения рыночной стоимости и курсов валют).
Благодаря переоценке стоимость финансовых инструментов увеличилась на $581,7 млн.
Нынешний объем международных резервов обеспечивает финансирование 5,6 месяца будущего импорта, отметили в НБУ.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
НБУ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems