Рада изменила условия для вступления в «клуб белого бизнеса»

В среду, 2 декабря, Верховная Рада приняла Закон № 14097 об особенностях налогообложения банков в 2026 году. Закон содержит ряд других важных решений, касающихся налога на недвижимое имущество и совершенствования условий для честного бизнеса.

Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, передает «Интерфакс-Украина».

Изменения в отношении «Клуба белого бизнеса»

Глава комитета сообщил, что документ улучшает институт «Клуба белого бизнеса». Уточнены условия нахождения налогоплательщиков в этом перечне.

В сравнительной таблице к закону уточнены критерии среднемесячной начисленной или выплаченной зарплаты для налоговых агентов юридических лиц. Зарплата должна быть равна или превышать среднюю зарплату в соответствующей отрасли и регионе, умноженную на коэффициент 1.1. Она также должна быть не меньше одной минимальной зарплаты, установленной законом на 1 января отчетного года.

Кроме того, в документе указано, что контролирующие органы не начинают налоговые проверки со дня, наступающего после обнародования перечня.

Гетманцев добавил, что из закона убрали нормы, делавшие этот институт менее удобным для бизнеса.

Коррекция налога на недвижимость

Гетманцев отметил, что парламент уточнил правила налогообложения налогом на недвижимое имущество, отличное от земельных участков. Люди, выехавшие с оккупированных территорий, не должны учитывать в своем необлагаемом налогом минимуме оставшуюся там недвижимость. Предыдущую норму, требовавшую такого учета, убрали из закона.

Напомним, в среду, 3 декабря, Finance.ua писал , что депутаты приняли закон № 14097 об особенностях налогообложения банков в 2026 году и переносе запуска е-акциза. Согласно документу, в 2026 году банки будут платить налог на прибыль по ставке 50% без возможности учитывать убытки прошлых лет.

По данным Опендатабот, количество компаний и ФЛП в Клубе белого бизнеса уменьшилось на 26% за последний квартал. По состоянию на сентябрь в обновленном списке было 6 619 компаний и 530 ФЛП. За квартал из перечня выбыли 3 227 компаний, а прибавилось всего 940. Также количество предприятий с закрытыми данными уменьшилось с 33 до 24.

