Еврокомиссия предлагает два варианта привлечения средств для Украины

Европейская комиссия представила два варианта финансирования Украины в 2026—2027 годах.

Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.

Средства нужны, чтобы помочь Украине покрыть финансовые потребности в течение двух лет: поддержать госбюджет, укрепить оборонную промышленность, а также продолжить интеграцию Украины в европейскую оборонно-промышленную базу.

В Еврокомиссии вышли на два решения:

предоставить заем от ЕС, который будет опираться на бюджет ЕС («запас»);

репарационный кредит, по которому можно будет занимать остатки наличных денег в финансовых учреждениях ЕС, которые хранят «замороженные» активы Центробанка россии.

По данным медиа, Европейская комиссия давно предлагает дать Украине в долг 140 миллиардов евро за счет «замороженных» российских активов, но этому противится Бельгия.

Именно Бельгия имеет наибольшую долю замороженных активов россии в ЕС как владелец финансового депозитария Euroclear, где они хранятся. В Брюсселе опасаются, что они будут ответственны за любые юридические и финансовые претензии, поданные россией. Поэтому призывают, чтобы все страны ЕС гарантировали этот заем.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что репарационный кредит предлагают выделить «с надежными гарантиями», чтобы противодействовать реакции россии.

Они включают: двусторонние взносы государств-членов ЕС, резервный механизм со стороны бюджета ЕС, правовые гарантии от ответных мер и новый запрет на передачу суверенных активов обратно в россию. Детальнее предложения по гарантиям будут обнародованы после того, как их согласует Совет ЕС.

Лидеры Евросоюза соберутся 18 декабря, чтобы принять окончательное решение по предложениям Еврокомиссии.

«Наши предложения соответствуют международному праву, максимизируют давление на россию и четко сигнализируют о том, что ее агрессия не победит», — заявил Валдис Домбровскис, еврокомиссар по экономике и производительности.

