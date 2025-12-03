Новый бюджет Украины на 2026: сколько потратят на оборону (инфографика)
Бюджет Украины на 2026 год, который ко второму чтению 3 декабря одобрил профильный комитет Верховной Рады, предусматривает доходы в размере 2,9 трлн грн, а расходы — 4,9 трлн грн.
Об этом сообщает народный депутат Ярослав Железняк.
Такую разницу придется компенсировать за счет заимствований и грантов, которые обещают предоставить международные партнеры.
Отметим, что Минфин разрабатывал документ с учетом того, что война будет продолжаться весь следующий год. Подробности смотрите в нашей инфографике ниже:
Все внутренние поступления будут направлены на безопасность и оборону.
Прочие расходы: образование, медицина, социальные
и т. д., придется делать на средства заимствований и внешней помощи.
А более половины расходов — около 45% - это денежное довольствие военнослужащих. Рекордные 955 млрд грн (1/3 всех средств на оборону) планируется направить на закупку и производство вооружения.
Обновление минимальной зарплаты и прожиточного минимума
Прожиточный минимум и минимальную зарплату изменили впервые с 2024 года. Они несколько выросли, в 2025 году их не пересматривали:
- минимальная зарплата — с 8000 грн до 8647 грн (рост на 8%);
- общий прожиточный минимум с 2920 грн до 3209 грн (+9,9%);
- прожиточный минимум для трудоспособных лиц с 3028 грн до 3328 грн (+9,9%);
- прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, с 2361 грн до 2595 (+9,9%).
- Этот показатель определяет минимальный размер пенсии. Максимальный размер пенсии в 2026 году составит 25,95 тыс. грн.
Напомним, за январь-ноябрь 2025 года фактические поступления в общий фонд государственного бюджета налогов и сборов, которые контролирует ГНС, составляют 1,154 трлн грн. Об этом сообщила и. о. Главы ГНС Леся Карнаух.
Ранее мы сообщали, что в Украине готовится введение НДС для ФЛП с доходом более 1 млн гривен в рамках новой программы с Международным валютным фондом.
Справка Finance.ua:
- 22 октября Верховная Рада приняла в первом чтении проект государственного бюджета на 2026 год. Главным приоритетом остаются расходы на оборону, но после нынешней паузы правительство также планирует повысить социальные стандарты;
- предполагалось, что расходы бюджета-2026 составят 4,8 трлн грн, доходы — 2,8 трлн грн.
