Двусторонние и транзитные грузовые автомагистральные перевозки между Украиной и ЕС по технологии «транспортного безвиза» не позволили украинской экономике потерять за годы войны $13−26 миллиардов долларов в 2022—2024 годах.

Такой вывод сделала ведущий ученый Института экономических исследований и политических консультаций (ИЭИ) Ирина Коссе в ходе панельной дискуссии «Торговля Украина-ЕС: между доступом к рынку и интеграцией правил».

Отмечается, что украинский бизнес существенно выиграл в этой ситуации, поскольку получил прогнозируемость маршрутов, уменьшение административных задержек и более эффективное планирование автопарка.

Автотранспорт подхватил грузовые потоки, которые в большинстве случаев были утрачены морскими путями. Автомагистральные перевозки стали ключевым каналом 63% торговли с ЕС.

Украинские перевозки ушли в плюс

Статистика показывает, что только в 2024 году автомобильным транспортом было перевезено 45% украинского экспорта в ЕС ($11,1 млрд) и получено 75% импорта ($26,9 млрд).

«Автомобильный маршрут стал опорным каналом для товаров высокой стоимости и товаров, чувствительных ко времени. Это разные комплектующие, товары широкого потребления, FMCG, горючее и т. д. В 2024 году стоимость автоторговли с ЕС составила $38 млрд, что на 20% больше, чем в 2021 году», — сказала Ирина Коссе.

Значение «транспортного безвиза» для украинской экономики колоссальное. Это действенная поддержка торговли в условиях войны и помощь преодолеть «потолок» разрешений на границе.

Эксперты украинского Института экономических исследований совместно с коллегами GET подсчитали, что отсутствие этого режима могло бы привести к кумулятивным потерям в $13,3−26 млрд в 2022—2024 годах.

«Режим будет работать до тех пор, пока мы не дадим оснований для срабатывания сейфгард-тормоза. Стоимость ошибки — это миллиарды нашего экспортно-импортного потока», — предупредила Ирина Коссе.

Ключевые параметры продленного режима «транспортного безвиза»:

каботаж в ЕС запрещен, а крострейд вне соглашения регулируется отдельными нормами;

водитель должен иметь полный пакет документов (CMR, приказ, инвойсы, страховку, подтверждение «порожняка») и специальную наклейку;

без разрешений работает транспорт класса Euro 5 и выше;

сохраняется «защитная оговорка» — любая страна ЕС может временно приостановить действие режима на своей территории в случае серьезных дисбалансов.

До настоящего времени ни одно государство-член ЕС не применило «защитную оговорку». Но сам факт наличия такого механизма означает, что любые злоупотребления или массовые нарушения правил повышают риск точечных ограничений.

Впереди немало вызовов. По словам эксперта, новые грузовики должны быть оборудованы смарт-тахографами, которые будут проверяться на границе.

Украина также введет стандарты ЕС по деловой репутации перевозчика и квалификации менеджеров-управителей.

Не только «транспортный безвиз»

Пропускная способность как на границе, так и на пути к нему с обеих сторон растет. Первый польский автобан уже доходит до пункта Краковец-Корчева. Также Польша строит еще два автобана в пункты Ягодин и Рава-Русская.

С украинской стороны строится хорошая дорога в Ягодин. Там трасса будет доведена до категории скоростного шоссе с четырьмя полосами движения.

Идет реконструкция на автомагистралях в другие пункты пропуска. В перспективе — автобан от Львова до Краковца.

