Отмена торгового безвиза с ЕС: что вместо него ожидает Украину — Finance.ua
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Отмена торгового безвиза с ЕС: что вместо него ожидает Украину

Казна и Политика
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Отмена торгового безвиза с ЕС: что вместо него ожидает Украину
Отмена торгового безвиза с ЕС: что вместо него ожидает Украину
После отмены Евросоюзом торгового безвиза формально будут возобновлены те правила, которые действовали до 2022 года. То есть, вернут квоты на украинскую аграрную продукцию.
Об этом рассказал исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.
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Квоты вернут на 30 видов украинской аграрной продукции, которые ранее поставлялись в Европейский союз.
В то же время эти квоты довольно незначительны. Они составляют от 1% до 3% от общей украинской продукции.
«Кроме того, есть квоты еще выше. Однако этого недостаточно для того, чтобы говорить о присутствии наших товаров на европейском аграрном рынке», — сказал Пендзин.

Справка Finance.ua:

  • в начале мая в Еврокомиссии подтвердили, что не продолжат «торговый безвиз» с Украиной;
  • спикер Еврокомиссии Олоф Гилл заявил, что Европейская комиссия не планирует продлевать режим автономных торговых мер (АТМ) для Украины (так называемый «торговый безвиз»), который действует до 5 июня, но обеспечит плавный переход к новой схеме, где все условия либерализации торговли будут зафиксированы в соглашении о свободной торговле между Украиной и ЕС;
  • по оценкам Министерства экономики, потенциальные потери украинских экспортеров из-за отмены режима беспошлинной свободной торговли с Евросоюзом будут составлять 2,9 млрд евро в год.
По материалам:
Телеканал 24
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