Правительство направляет 5,14 млрд грн на компенсации за уничтоженное жилье Сегодня 16:46 — Казна и Политика

Поврежденное жилье из-за российских атак

Украинцы, чье жилье было уничтожено из-за российской агрессии, получат дополнительное финансирование для приобретения новых домов. Правительство выделяет 5,14 млрд грн на реализацию жилищных сертификатов в рамках программы єВідновлення.

Об этом сообщил редп Павел Фролов.

Средства предоставляет Банк развития Совета Европы. Это первое за последние несколько месяцев финансирование жилищных сертификатов.

Кто сможет получить компенсацию

Новое финансирование позволит около 3,6 тыс. семей реализовать уже полученные сертификаты и приобрести жилье вместо уничтоженного.

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Компенсацию за уничтоженное жилье можно получить в двух формах:

жилищный сертификат на покупку квартиры или дома. Его также можно использовать как первый взнос по программе єОселя;

деньги на самостоятельное восстановление дома на собственном земельном участке.

Средний размер жилищного сертификата составляет 1,3 млн грн, а срок его действия — 5 лет.

Сколько семей еще ожидают финансирования

Потребность в денежных средствах остается значительной. Более 88 тысяч семей уже получили жилищные сертификаты, а более 33 тысяч из них воспользовались ими и приобрели новое жилье.

В то же время около 55 тыс. владельцев выданных сертификатов до сих пор ожидают финансирования.

«Правительство должно усилить работу и активнее привлекать ресурсы партнеров. Восстановление Украины — это, прежде всего, восстановление жизни людей. Каждая семья должна получить возможность вернуть себе ощущение собственного дома», — отмечает Фролов.

Ранее мы сообщали, что по состоянию на июнь 2026 года почти 1000 семей внутренне перемещенных лиц среди украинских защитников уже воспользовались жилищными ваучерами и приобрели новые жилища. В то же время для многих переселенцев процесс реализации этой помощи остается сложным из-за бюрократических ограничений и нехватки времени. Почему переселенцы не могут приобрести жилье в крупных городах — читайте здесь.

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