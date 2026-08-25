Латвия выделит на энергетическую поддержку Черниговщины 200 тысяч евро

Во вторник, 25 августа, правительство Латвии одобрило новый пакет энергетической поддержки для Черниговской области на сумму около 200 тысяч евро.
Об этом в соцсети Х сообщила министр иностранных дел Латвии Байба Браже.
«Сегодня правительство Латвии одобрило новый пакет энергетической поддержки для Черниговской области Украины на сумму около 200 000 евро», — написала Браже.
По словам главы латвийского МИД, Латвия стремится укрепить энергетическую устойчивость Украины и поддерживать регионы страны на фоне российских атак.
Напомним, Швейцария выделит 600 тысяч швейцарских франков или около $730 тысяч на подготовку к реставрации Киево-Печерской лавры и ее защиту от дальнейших разрушений. Комплекс получил повреждения вследствие российского авиаудара в июне 2026 года.