Как возрастут стипендии студентов с 1 сентября (таблица) Сегодня 16:00 — Личные финансы

Как возрастут стипендии студентов с 1 сентября (таблица)

С 1 сентября 2026 года вдвое возрастут академические стипендии для студентов заведений профессионального, профессионального предвысшего и высшего образования.

Как пишет МОН, в Государственном бюджете на 2026 год предусмотрено на выплату академических и именных стипендий на 1,2 млрд грн больше, чем в прошлом году.

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«Повышение стипендий было инициировано Президентом Украины и МОН подготовило необходимые изменения для его реализации. Даже в военное время государство продолжает поддерживать молодых людей, получающих профессии и образование, необходимые для восстановления и развития страны. Удвоение выплат делает государственную поддержку более ощутимой и дает больше возможностей сосредоточиться на обучении и академических результатах», — отметил заместитель министра образования и науки Украины Николай Трофименко.

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Также вдвое увеличиваются стипендии для победителей интеллектуальных соревнований.

Постановление также устанавливает размеры стипендии Президента Украины для наиболее одаренных молодых художников:

2 500 грн в месяц — для учащихся государственных художественных лицеев;

7 600 грн — для студентов учреждений профессионального высшего образования;

10 000 грн — для студентов бакалавриата и магистратуры.

Кроме повышения выплат решение регулирует возможность выплачивать академические стипендии аспирантам дневной формы, которые учатся в частных вузах по государственному заказу. Право на назначенную стипендию также будет сохраняться за соискателями образования при участии в программах академической мобильности в соответствии с установленными условиями.

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Мы писали, что студенты могут сменить место регистрации в общежитии без посещения ЦПАУ и подачи бумажных документов. Новая услуга стала доступна на портале «Дія» и позволяет подать заявление онлайн, а после его согласования учебным заведением — оплатить услугу и дождаться решения о регистрации.

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