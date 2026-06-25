0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Где студенты могут подзаработать летом

Личные финансы
11
Студентка работает летом в кафе
Студентка работает летом в кафе
Летние каникулы для молодежи и студентов становятся не только временем отдыха, но возможностью получить первый опыт работы. Для студентов, желающих работать только летом, на рынке доступно почти 6 тысяч вакансий с дистанционной работой и более 11 тысяч предложений с неполной занятостью.
Об этом сообщила Госслужба занятости. Там заявили, что в этом году через Службу занятости будущую работу искали 7,7 тысяч молодых людей в возрасте до 22 лет.

Какие сферы чаще всего выбирает молодежь

Все больше работодателей предлагают вакансии для учащихся и студентов, обеспечивая гибкий график, который можно совмещать с обучением и отдыхом. Молодые люди могут как получить опыт по будущей специальности, так и попробовать себя в других областях.
Среди молодежи до 22 лет, которая искала работу через Службу занятости, самыми популярными стали:
  • сфера торговли — 2,1 тысячи человек или более 27%;
  • перерабатывающая промышленность — 1,3 тысячи человек или почти 17%;
  • гостиничный бизнес и сфера питания — 1,1 тысячи человек или 14%.
С начала года услугами Службы занятости воспользовались почти 250 несовершеннолетних соискателей работы в возрасте до 18 лет. Из них 150 уже трудоустроены. Чаще всего подростки выбирали вакансии бариста, официанта, продавца и помощника повара. Кроме того, молодежь активно пользовалась профориентационными и консультационными услугами по выбору будущего образования и профессии.

Где сейчас больше всего вакансий

Сезонные изменения на рынке труда способствовали росту количества вакансий в ряде отраслей. Больше всего предложений добавилось:
  • в строительстве — на 48%;
  • в сфере кафе и ресторанов — на 37%;
  • в транспортной отрасли — на 27%;
  • в торговле — на 18%;
  • в сельском хозяйстве — на 15%.
Читайте также
В качестве примера в Госслужбе занятости привели компанию Auchan Украина, которая предлагает молодежи от 16 лет работу продавцами и комплектующими с гибким графиком. Работники могут работать несколько часов в день, в выходные или во время летних каникул. Компания предлагает официальное трудоустройство, заработную плату от 18 070 грн до налогообложения, премии, бонусы и поддержку наставника. Для студентов старших курсов доступны вакансии заместителей и руководителей отделов магазинов при наличии соответствующих знаний и навыков.
В Службе занятости напоминают, что специалисты центров занятости могут помочь молодым людям подобрать вакансию в соответствии с их потребностями, предложить краткосрочное обучение и предоставить консультации по выбору профессионального пути.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Работа
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems