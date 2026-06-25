Где студенты могут подзаработать летом Сегодня 21:04 — Личные финансы

Студентка работает летом в кафе

Летние каникулы для молодежи и студентов становятся не только временем отдыха, но возможностью получить первый опыт работы. Для студентов, желающих работать только летом, на рынке доступно почти 6 тысяч вакансий с дистанционной работой и более 11 тысяч предложений с неполной занятостью.

Об этом сообщила Госслужба занятости. Там заявили, что в этом году через Службу занятости будущую работу искали 7,7 тысяч молодых людей в возрасте до 22 лет.

Какие сферы чаще всего выбирает молодежь

Все больше работодателей предлагают вакансии для учащихся и студентов, обеспечивая гибкий график, который можно совмещать с обучением и отдыхом. Молодые люди могут как получить опыт по будущей специальности, так и попробовать себя в других областях.

Среди молодежи до 22 лет, которая искала работу через Службу занятости, самыми популярными стали:

сфера торговли — 2,1 тысячи человек или более 27%;

перерабатывающая промышленность — 1,3 тысячи человек или почти 17%;

гостиничный бизнес и сфера питания — 1,1 тысячи человек или 14%.

С начала года услугами Службы занятости воспользовались почти 250 несовершеннолетних соискателей работы в возрасте до 18 лет. Из них 150 уже трудоустроены. Чаще всего подростки выбирали вакансии бариста, официанта, продавца и помощника повара. Кроме того, молодежь активно пользовалась профориентационными и консультационными услугами по выбору будущего образования и профессии.

Где сейчас больше всего вакансий

Сезонные изменения на рынке труда способствовали росту количества вакансий в ряде отраслей. Больше всего предложений добавилось:

в строительстве — на 48%;

в сфере кафе и ресторанов — на 37%;

в транспортной отрасли — на 27%;

в торговле — на 18%;

в сельском хозяйстве — на 15%.

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В качестве примера в Госслужбе занятости привели компанию Auchan Украина, которая предлагает молодежи от 16 лет работу продавцами и комплектующими с гибким графиком. Работники могут работать несколько часов в день, в выходные или во время летних каникул. Компания предлагает официальное трудоустройство, заработную плату от 18 070 грн до налогообложения, премии, бонусы и поддержку наставника. Для студентов старших курсов доступны вакансии заместителей и руководителей отделов магазинов при наличии соответствующих знаний и навыков.

В Службе занятости напоминают, что специалисты центров занятости могут помочь молодым людям подобрать вакансию в соответствии с их потребностями, предложить краткосрочное обучение и предоставить консультации по выбору профессионального пути.

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