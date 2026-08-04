Студенты могут изменить регистрацию в общежитии онлайн в «Дії» Сегодня 16:48

Студентки в общежитии

Студенты могут изменить место регистрации в общежитии без посещения ЦНАП и подачи бумажных документов. Новая услуга стала доступна на портале «Дія» и позволяет подать заявление онлайн, а после его согласования учебным заведением — оплатить услугу и дождаться решения о регистрации.

Об этом пишет прессслужба «Дії».

Как изменить место регистрации через «Дію»

Для оформления регистрации необходимо авторизироваться на портале «Дія» и перейти в раздел «Услуги» → «Все услуги» → «Смена места жительства».

Далее необходимо:

проверить свои персональные данные;

выбрать вариант регистрации места проживания в общежитии;

указать учебное заведение и адрес общежития;

если договор о проживании заключен в бумажной форме — указать его номер и дату;

подписать заявление с помощью КЭП или Дія. Підпис.

После того как учебное заведение согласует заявление, нужно оплатить услугу и дождаться решения о регистрации.

Воспользоваться сервисом могут студенты, имеющие регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, заключили договор о проживании в общежитии и не военнообязанные.

Где работает сервис

В настоящее время к онлайн-услуге присоединились 23 заведения высшего образования:

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко

Национальный университет «Киево-Могилянская академия»

Национальный университет «Львовская политехника»

Львовский национальный университет имени Ивана Франко

Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина

Национальный университет «Киевский авиационный институт»

Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана

Украинский государственный университет имени Михаила Драгоманова

Национальный университет «Одесская юридическая академия»

Западноукраинский национальный университет

Киевский национальный университет технологий и дизайна

Карпатский национальный университет имени Василия Стефаника

Винницкий национальный технический университет

Харьковский национальный экономический университет имени Семена Кузнеца

Национальный университет «Полтавская политехника имени Юрия Кондратюка»

Тернопольский национальный педагогический университет имени Владимира Гнатюка

Львовский государственный университет физической культуры имени Ивана Боберского

Полтавский государственный аграрный университет

Сумский национальный аграрный университет

Белоцерковский национальный аграрный университет

Центральноукраинский государственный университет имени Владимира Винниченко

Центральноукраинский национальный технический университет

Уманский национальный университет

В Министерстве цифровой трансформации отмечают, что перечень учреждений, где доступна услуга, будет постепенно расширяться. Новый сервис должен упростить оформление документов и позволить студентам решать вопросы регистрации дистанционно.

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