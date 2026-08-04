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Студенты могут изменить регистрацию в общежитии онлайн в «Дії»

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Студентки в общежитии
Студентки в общежитии
Студенты могут изменить место регистрации в общежитии без посещения ЦНАП и подачи бумажных документов. Новая услуга стала доступна на портале «Дія» и позволяет подать заявление онлайн, а после его согласования учебным заведением — оплатить услугу и дождаться решения о регистрации.
Об этом пишет прессслужба «Дії».

Как изменить место регистрации через «Дію»

Для оформления регистрации необходимо авторизироваться на портале «Дія» и перейти в раздел «Услуги» → «Все услуги» → «Смена места жительства».
Далее необходимо:
  • проверить свои персональные данные;
  • выбрать вариант регистрации места проживания в общежитии;
  • указать учебное заведение и адрес общежития;
  • если договор о проживании заключен в бумажной форме — указать его номер и дату;
  • подписать заявление с помощью КЭП или Дія. Підпис.
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После того как учебное заведение согласует заявление, нужно оплатить услугу и дождаться решения о регистрации.
Воспользоваться сервисом могут студенты, имеющие регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, заключили договор о проживании в общежитии и не военнообязанные.

Где работает сервис

В настоящее время к онлайн-услуге присоединились 23 заведения высшего образования:
  • Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко
  • Национальный университет «Киево-Могилянская академия»
  • Национальный университет «Львовская политехника»
  • Львовский национальный университет имени Ивана Франко
  • Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина
  • Национальный университет «Киевский авиационный институт»
  • Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана
  • Украинский государственный университет имени Михаила Драгоманова
  • Национальный университет «Одесская юридическая академия»
  • Западноукраинский национальный университет
  • Киевский национальный университет технологий и дизайна
  • Карпатский национальный университет имени Василия Стефаника
  • Винницкий национальный технический университет
  • Харьковский национальный экономический университет имени Семена Кузнеца
  • Национальный университет «Полтавская политехника имени Юрия Кондратюка»
  • Тернопольский национальный педагогический университет имени Владимира Гнатюка
  • Львовский государственный университет физической культуры имени Ивана Боберского
  • Полтавский государственный аграрный университет
  • Сумский национальный аграрный университет
  • Белоцерковский национальный аграрный университет
  • Центральноукраинский государственный университет имени Владимира Винниченко
  • Центральноукраинский национальный технический университет
  • Уманский национальный университет
В Министерстве цифровой трансформации отмечают, что перечень учреждений, где доступна услуга, будет постепенно расширяться. Новый сервис должен упростить оформление документов и позволить студентам решать вопросы регистрации дистанционно.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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