Студенты могут изменить регистрацию в общежитии онлайн в «Дії»
Как изменить место регистрации через «Дію»
- проверить свои персональные данные;
- выбрать вариант регистрации места проживания в общежитии;
- указать учебное заведение и адрес общежития;
- если договор о проживании заключен в бумажной форме — указать его номер и дату;
- подписать заявление с помощью КЭП или Дія. Підпис.
Где работает сервис
- Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко
- Национальный университет «Киево-Могилянская академия»
- Национальный университет «Львовская политехника»
- Львовский национальный университет имени Ивана Франко
- Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина
- Национальный университет «Киевский авиационный институт»
- Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана
- Украинский государственный университет имени Михаила Драгоманова
- Национальный университет «Одесская юридическая академия»
- Западноукраинский национальный университет
- Киевский национальный университет технологий и дизайна
- Карпатский национальный университет имени Василия Стефаника
- Винницкий национальный технический университет
- Харьковский национальный экономический университет имени Семена Кузнеца
- Национальный университет «Полтавская политехника имени Юрия Кондратюка»
- Тернопольский национальный педагогический университет имени Владимира Гнатюка
- Львовский государственный университет физической культуры имени Ивана Боберского
- Полтавский государственный аграрный университет
- Сумский национальный аграрный университет
- Белоцерковский национальный аграрный университет
- Центральноукраинский государственный университет имени Владимира Винниченко
- Центральноукраинский национальный технический университет
- Уманский национальный университет
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