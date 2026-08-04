День финансов: «долги» перед ЕС за реформы, обмен данными между пограничниками и налоговой Сегодня 17:30

Во вторник, 4 августа, стало известно, сколько лет нужно откладывать зарплату, чтобы купить квартиру в Украине и мире. Также НБУ заявил, что не требовал печатать персональные данные в квитанциях.

Украина накопила «долгов» перед ЕС за реформы

Количество невыполненных индикаторов Плана Украины, к которым привязана финансовая поддержка Европейского Союза по программам Ukraine Facility и частично Ukraine Support Loan, продолжает увеличиваться. Их суммарная стоимость достигла 7,35 млрд евро.

При этом Пентагон принял финальное решение о миссии помощи Украине.

💰Сумма, которой не хватает на энергетику

Необеспеченная потребность энергетической отрасли накануне зимы составляет около 650 млн евро, заявил премьер-министр Украины Сергей Корецкий на совещании с послами в Киеве.

В то же время россия изменила цель и пытается уничтожить водоснабжение в Украине.

При этом еще одна страна ограничит потребление электроэнергии и воды.

Зарплаты, чтобы купить квартиру

По данным аналитиков, труднее всего накопить на собственный угол среди украинских городов львовянам. Чтобы купить однокомнатную квартиру во Львове, придется откладывать всю среднюю зарплату в течение 8,4 года. Ровно столько же потребуется жителю Сиднея (Австралия), чтобы купить жилье в своем городе. Больше деталей — здесь.

👩‍👧Проверки ВПЛ

После обновления правил оказания помощи внутренне перемещенным лицам и начала проверок Министерством финансов часть украинцев может столкнуться с приостановкой выплат. Почему так — читайте здесь.

👛Выплаты 5 тыс грн в «Дії»

«Дія» возобновляет представление о «Упаковке школьника» в Дії на 5 000 грн для подготовки первоклассника к обучению. Средства можно направить на покупку книг, канцтоваров, школьных принадлежностей, одежды и обуви.

Кстати, студенты могут изменить регистрацию в общежитии онлайн в «Дії». Также стало известно , примут ли распечатку из «Дії» для подтверждения места жительства.

📄Персональные данные в квитанциях

Национальный банк не требует указания налогового номера и полного номера платежной карты на квитанциях при оплате жилищно-коммунальных услуг.

Также стало известно , почему налоговая может изменять назначение платежей.

Обмен данными между пограничниками и налоговой

По словам Демченко, Администрация ГНСУ будет предоставлять информацию ГНС в автоматизированном режиме с помощью программных средств интегрированной межведомственной информационно-коммуникационной системы. Участниками этой системы уже более 20 государственных структур.

🧐ТОП банковских решений для ФЛП

Для современного предпринимателя недостаточно открыть банковский счет. Бизнесу нужна целая экосистема финансовых сервисов: быстрый прием оплат, удобный учет расчетов, корпоративные карты для расходов, возможность управлять всем через смартфон и минимизировать бумажную работу.

Именно поэтому все больше украинских ФЛП выбирают банки, предлагающие комплексное решение, а не отдельные услуги.

🎥Что сменит новая купюра 2000 грн

В Украине продолжаются дискуссии вокруг новой банкноты номиналом в 2000 гривен. После решения Национального банка в сети появились предположения, что это якобы свидетельствует о запуске «печатного станка» и неизбежном ускорении инфляции. Об этом рассказал вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления Глобус Банка Сергей Мамедов в новом видео Finance.ua.

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