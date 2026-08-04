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День финансов: «долги» перед ЕС за реформы, обмен данными между пограничниками и налоговой

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Во вторник, 4 августа, стало известно, сколько лет нужно откладывать зарплату, чтобы купить квартиру в Украине и мире. Также НБУ заявил, что не требовал печатать персональные данные в квитанциях.
Украина накопила «долгов» перед ЕС за реформы
Количество невыполненных индикаторов Плана Украины, к которым привязана финансовая поддержка Европейского Союза по программам Ukraine Facility и частично Ukraine Support Loan, продолжает увеличиваться. Их суммарная стоимость достигла 7,35 млрд евро.
При этом Пентагон принял финальное решение о миссии помощи Украине.
💰Сумма, которой не хватает на энергетику
Необеспеченная потребность энергетической отрасли накануне зимы составляет около 650 млн евро, заявил премьер-министр Украины Сергей Корецкий на совещании с послами в Киеве.
В то же время россия изменила цель и пытается уничтожить водоснабжение в Украине.
При этом еще одна страна ограничит потребление электроэнергии и воды.
Зарплаты, чтобы купить квартиру
По данным аналитиков, труднее всего накопить на собственный угол среди украинских городов львовянам. Чтобы купить однокомнатную квартиру во Львове, придется откладывать всю среднюю зарплату в течение 8,4 года. Ровно столько же потребуется жителю Сиднея (Австралия), чтобы купить жилье в своем городе. Больше деталей — здесь.
👩‍👧Проверки ВПЛ
После обновления правил оказания помощи внутренне перемещенным лицам и начала проверок Министерством финансов часть украинцев может столкнуться с приостановкой выплат. Почему так — читайте здесь.
👛Выплаты 5 тыс грн в «Дії»
«Дія» возобновляет представление о «Упаковке школьника» в Дії на 5 000 грн для подготовки первоклассника к обучению. Средства можно направить на покупку книг, канцтоваров, школьных принадлежностей, одежды и обуви.
Кстати, студенты могут изменить регистрацию в общежитии онлайн в «Дії». Также стало известно, примут ли распечатку из «Дії» для подтверждения места жительства.
📄Персональные данные в квитанциях
Национальный банк не требует указания налогового номера и полного номера платежной карты на квитанциях при оплате жилищно-коммунальных услуг.
Также стало известно, почему налоговая может изменять назначение платежей.
Обмен данными между пограничниками и налоговой
По словам Демченко, Администрация ГНСУ будет предоставлять информацию ГНС в автоматизированном режиме с помощью программных средств интегрированной межведомственной информационно-коммуникационной системы. Участниками этой системы уже более 20 государственных структур.
🧐ТОП банковских решений для ФЛП
Для современного предпринимателя недостаточно открыть банковский счет. Бизнесу нужна целая экосистема финансовых сервисов: быстрый прием оплат, удобный учет расчетов, корпоративные карты для расходов, возможность управлять всем через смартфон и минимизировать бумажную работу.
Именно поэтому все больше украинских ФЛП выбирают банки, предлагающие комплексное решение, а не отдельные услуги.
ТОП банковских решений для ФЛП: когда эквайринг, РРО и бизнес карты в одном сервисе
🎥Что сменит новая купюра 2000 грн
В Украине продолжаются дискуссии вокруг новой банкноты номиналом в 2000 гривен. После решения Национального банка в сети появились предположения, что это якобы свидетельствует о запуске «печатного станка» и неизбежном ускорении инфляции. Об этом рассказал вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления Глобус Банка Сергей Мамедов в новом видео Finance.ua.
По материалам:
Finance.ua
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