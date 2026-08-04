Правительство одобрило новый стандарт электронной подписи «Купина»
Что изменится для пользователей
- Старые КЭП работают дальше. Переживать и срочно бежать перевыпускать ключи не нужно — подписи будут действовать до конца их сертификатов.
- Документы сохраняют юридическую силу. Все ранее подписанные файлы и соглашения полностью действуют.
- Сервисы распознают все подписи. Системы будут автоматически проверять ранее созданные документы по старым алгоритмам, а новые операции будут выполняться по «Купине».
- Новые ключи — с максимальной защитой. С 1 сентября все новые сертификаты КЭП будут выдаваться исключительно по новому безопасному стандарту.
Как подготовиться уже сейчас
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