Правительство одобрило новый стандарт электронной подписи «Купина» Сегодня 17:50

«Купина» — украинский криптографический алгоритм, который будет использоваться для защиты квалифицированных электронных подписей

Кабинет Министров Украины окончательно утвердил переход на национальные криптографические стандарты «Купина», которые заменят устаревший алгоритм ГОСТ. Новые правила вступят в силу 1 сентября 2026 года.



Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации.

«Купина» — украинский криптографический алгоритм, который будет использоваться для защиты квалифицированных электронных подписей (КЭП).

Что изменится для пользователей

Старые КЭП работают дальше. Переживать и срочно бежать перевыпускать ключи не нужно — подписи будут действовать до конца их сертификатов.

Документы сохраняют юридическую силу. Все ранее подписанные файлы и соглашения полностью действуют.



Сервисы распознают все подписи. Системы будут автоматически проверять ранее созданные документы по старым алгоритмам, а новые операции будут выполняться по «Купине».



Новые ключи — с максимальной защитой. С 1 сентября все новые сертификаты КЭП будут выдаваться исключительно по новому безопасному стандарту.



Как подготовиться уже сейчас

В Минцифры советуют бизнесу и разработчикам заранее проверить, поддерживает ли используемое программное обеспечение новый криптографический стандарт.

Переход на «Купину» должен обеспечить постепенный отказ от ГОСТ и использования украинских криптографических стандартов в системе электронной подписи.

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