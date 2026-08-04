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Правительство одобрило новый стандарт электронной подписи «Купина»

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«Купина» — украинский криптографический алгоритм, который будет использоваться для защиты квалифицированных электронных подписей
«Купина» — украинский криптографический алгоритм, который будет использоваться для защиты квалифицированных электронных подписей
Кабинет Министров Украины окончательно утвердил переход на национальные криптографические стандарты «Купина», которые заменят устаревший алгоритм ГОСТ. Новые правила вступят в силу 1 сентября 2026 года.
Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации.
«Купина» — украинский криптографический алгоритм, который будет использоваться для защиты квалифицированных электронных подписей (КЭП).

Что изменится для пользователей

  • Старые КЭП работают дальше. Переживать и срочно бежать перевыпускать ключи не нужно — подписи будут действовать до конца их сертификатов.
  • Документы сохраняют юридическую силу. Все ранее подписанные файлы и соглашения полностью действуют.
  • Сервисы распознают все подписи. Системы будут автоматически проверять ранее созданные документы по старым алгоритмам, а новые операции будут выполняться по «Купине».
  • Новые ключи — с максимальной защитой. С 1 сентября все новые сертификаты КЭП будут выдаваться исключительно по новому безопасному стандарту.

Как подготовиться уже сейчас

В Минцифры советуют бизнесу и разработчикам заранее проверить, поддерживает ли используемое программное обеспечение новый криптографический стандарт.
Переход на «Купину» должен обеспечить постепенный отказ от ГОСТ и использования украинских криптографических стандартов в системе электронной подписи.
По материалам:
Finance.ua
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