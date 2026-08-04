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Примут ли распечатку из Дії для подтверждения места жительства — объяснение

Личные финансы
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Выписки из «Дії»
Выписки из «Дії»
Физические лица могут подтвердить декларированное или зарегистрированное место жительства не только электронным документом в приложении «Дія», но и его бумажной копией. Если выписка распечатана из мобильного приложения и содержит QR-код, ее можно предъявлять для подтверждения места жительства.
Об этом пишет Судебно-юридическая газета.
В то же время, законодательство предусматривает и другие документы, которые можно использовать для этой цели. Электронные и бумажные выписки имеют одинаковую юридическую силу.

Выписка с Дії

Для подтверждения информации о декларированном или зарегистрированном месте жительства (пребывания) физическое лицо имеет право предъявить распечатанную из мобильного приложения «Дія» выписку о зарегистрированном месте жительства, содержащую QR-код.
Такое подтверждение соответствует требованиям законодательства и может использоваться наряду с другими предусмотренными документами.
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Какие документы подтверждают место жительства

Согласно подпунктам 4 и 5 пункта 1 раздела III Положения № 822 для подтверждения информации о задекларированном или зарегистрированном месте жительства (пребывании) лицо может подать один из следующих документов:
  • выписка из реестра территориального общества;
  • паспорт гражданина Украины в форме книжечки;
  • временное удостоверение гражданина Украины.
Если лицо является внутренне перемещенным, для подтверждения факта внутреннего перемещения и взятия на учет он подает справку о взятии на учет внутренне перемещенного лица.

Имеют ли одинаковую юридическую силу бумажная и электронная выписки

Выписка из реестра территориальной общины — это документ в бумажной или электронной форме, подтверждающий сведения о месте жительства (пребывания) лица либо информацию об отсутствии таких сведений на дату и время его формирования.
В то же время пункт 9 статьи 26 настоящего Закона прямо устанавливает, что выписки из реестра территориального общества, сформированные в электронной и бумажной формах, имеют одинаковую юридическую силу.
Таким образом, распечатанная из приложения «Дія» выписка с QR-кодом может использоваться для подтверждения места жительства так же, как и электронный документ, если она соответствует установленным требованиям законодательства.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что «Дія» запустила бета-тестирование трех новых государственных услуг для родителей и будущих мам. Речь идет об оформлении таких услуг:
  • пособия по беременности и родам для незастрахованных женщин,
  • выплаты в первый год жизни ребенка,
  • программы поддержки работающих родителей «єЯсла».
По материалам:
Судебно-юридична газета
Дия
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