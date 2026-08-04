Упростит поиск активов и минимизирует риски: InvestMarket — каталог инвестиционных возможностей Сегодня 10:50 — Личные финансы

Упростит поиск активов и минимизирует риски: InvestMarket — каталог инвестиционных возможностей

Выбрать самостоятельно проект для инвестирования, который точно станет прибыльным и с которым будет минимум трудностей, достаточно сложно. Один из способов упростить эту задачу — использовать специализированные площадки. Как, например, InvestMarket от «Минфина».

InvestMarket — это каталог инвестиционных возможностей, где собрана исходная информация об актуальных проектах в 2026 году. К каждому инвестиционному предложению здесь имеется краткое описание с важнейшей информацией о проекте, юридической информацией и ссылкой на связанные документы, приведенные ключевые финансовые показатели.

Отдельно на страницах проектов собраны самые частые вопросы, возникающие у инвесторов. Если же этих ответов мало или вы хотите узнать больше об условиях входа в инвестицию, на странице каждого предложения есть специальная форма, оставив заявку по которой вы можете получить бесплатную консультацию.

Кому будет полезен каталог InvestMarket?

Варианты из каталога InvestMarket подойдут для ищущих пути пассивного инвестирования. Ибо каждое из предложений предусматривает управление управляющей компанией, обеспечивающей надлежащую работу актива и заботящейся о его гарантированной доходности.

Выбрать инвестиционный проект можно, например, отталкиваясь от ожидаемой суммы входа. Есть варианты, как доступные широкому кругу инвесторов — от 1000 грн, так и для тех, кто ищет объекты со значительно большими капиталовложениями — до 90 000 долларов США.

Порог входа в инвестиционные проекты из каталога InvestMarket таков:

Инвестиционный фонд S1 Plaza Позняки — ₴1000;

Инвестиции в премиальные апартаменты во Львовских Карпатах — $90 000;

Leleka by Odesa — $2 600;

Фонд S1 ВДНХ — ₴122 000;

Фонд S1 Obolon — ₴122 000;

Корпоративные облигации NovaPay* - ₴1000;

!Fest Coffee Mission — ₴11 172.

В зависимости от типа актива, то в каталоге можно выбрать, например, объекты недвижимости или ценные бумаги. Среди предложений по недвижимости есть как паевые инвестиции (Инвестиционный фонд S1 Plaza Позняки, Фонд S1 ВДНХ, Фонд S1 Obolon), так и полноценные объекты недвижимости (Инвестиции в премиальные апартаменты во Львовских Карпатах). В первом варианте инвестор покупает долю в выбранном проекте, во втором — целые апартаменты. В обоих случаях управлением занимается управляющая компания, инвестор получает дивиденды, а в случае продаж зарабатывает на капитализации объекта.

Среди предложений по инвестированию в ценные бумаги представлены корпоративные облигации NovaPay и! Fest Coffee Mission. Первый вариант для тех, кто хочет прогнозировать прибыль в определенные сроки (от 1 месяца до 1 года), а второй — для тех, кто хочет защитить средства от валютных колебаний и получать доход с привязкой к курсу доллара США.

Чтобы узнать больше информации о заинтересовавшем конкретное предложение, переходите в каталог InvestMarket и заказывайте консультации с представителями компаний.

Отбросьте лишние опасения и минимизируйте риски вместе с проверенными инвестиционными предложениями из каталога InvestMarket от Минфин.

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