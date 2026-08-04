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Почему налоговая может изменять назначение платежей

Личные финансы
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Налоговая может самостоятельно направить платеж на погашение долга
Налоговая может самостоятельно направить платеж на погашение долга
Если плательщик имеет налоговый долг, он не может самостоятельно решить, на уплату какого налога пойдут перечисленные средства. Даже если в платежном документе указано другое назначение платежа, Государственная налоговая служба вправе автоматически направить его на погашение самой старой задолженности.
Такой порядок определен Налоговым кодексом Украины, говорят налоговики.

Почему ГНС может изменить назначение платежа

В ГНС пояснили, что при наличии налогового долга все средства, уплачиваемые плательщиком, в первую очередь зачисляются на его погашение — в соответствии с очередностью возникновения задолженности.
Это правило действует независимо от того, какое назначение платежа указал сам плательщик. Если он попытается направить средства на уплату текущих налогов, не погасив старый долг, то налоговая самостоятельно изменит направление зачисления платежа.
Исключение предусмотрено только для выплаты заработной платы и уплаты единого социального взноса (ЕСВ) — в этих случаях средства не перенаправляются на погашение налогового долга.

В какой очередности погашается долг

Денежные средства, направленные на погашение долга, распределяются в определенной законом последовательности.
  • Первоначально погашается основная сумма налогового обязательства.
  • После ее полного закрытия средства направляются на уплату штрафов, а потом — пени.
Если плательщик не соблюдает эту очередность или неправильно заполняет платежную инструкцию, ГНС самостоятельно производит распределение средств в соответствии с требованиями Налогового кодекса.
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Что стоит сделать плательщикам

В ГНС рекомендуют перед уплатой налогов проверить, нет ли непогашенной налоговой задолженности. В противном случае средства, которые плательщик планировал направить на текущие налоговые обязательства, могут автоматически отнести на погашение более старого долга. Это может привести к возникновению новой задолженности по текущим платежам.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
ГНСНалоги
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