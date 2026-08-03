НБУ изменил правила принудительного списания средств со счетов Сегодня 10:02 — Финтех и Карты

Погашение налогового долга

Национальный банк Украины урегулировал порядок выполнения поставщиками платежных услуг дебетового перевода средств без согласия плательщика — принудительного списания или взыскания средств. В частности, изменения касаются случаев, когда на счете плательщика на момент принятия соответствующей платежной инструкции недостаточно средств или их нет вовсе.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

Предложения о необходимости внесения изменений поступили в Национальный банк от Государственной налоговой службы Украины в связи с запуском механизма электронного взыскания средств для погашения налогового долга. Он построен на использовании международного стандарта ISO 20022.

Что изменил Нацбанк

Национальный банк внес изменения в Инструкцию о безналичных расчетах в национальной валюте пользователей платежных услуг, утвержденную постановлением Правления НБУ от 29 июля 2022 года № 163 (с изменениями). В частности, регулятор:

усовершенствовал процедуру накопления средств на счете плательщика в случае их отсутствия или недостаточности для выполнения платежной инструкции взыскателя. Это должно повысить эффективность выполнения таких платежных инструкций;

ужесточил требования по заполнению обязательного реквизита «Код плательщика / фактического плательщика / плательщика по услуге по переводу средств» при уплате налогов, сборов и других платежей в государственный и местные бюджеты.

Когда вступят в силу новые требования

Соответствующие нормы содержит постановление Правления Национального банка Украины от 30 июля 2026 г. № 83 «Об утверждении Изменений в Инструкции о безналичных расчетах в национальной валюте пользователей платежных услуг».

Постановление вступило в силу 1 августа 2026 года.

В то же время у предоставлятелей платежных услуг будет месяц, чтобы привести свою деятельность в соответствие с обновленными требованиями регулятора.

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что в Украине изменяются подходы к финансовому мониторингу физических лиц-предпринимателей и юридических лиц. Наибольшее изменение почувствуют вновь созданные физические лица-предприниматели и те ФЛП, которые длительное время не осуществляли деятельности и возобновляют работу.

Согласно документу, с 14 августа для новых и неактивных ФЛП установят следующие месячные лимиты на переводы:

для ФЛП первой группы — до 600 тыс. грн;

для ФЛП второй и третьей групп — до 3 млн грн.

Второй этап будет введен в ноябре 2026 года. Тогда лимиты уменьшат:

для ФЛП первой группы — до 400 тыс. грн в месяц;

для ФЛП второй и третьей групп — до 1 млн грн.

Для других физических лиц-предпринимателей и лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, единые лимиты не предусмотрены.

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