Соцсеть X запустила финансовый сервис X Money со своей дебетовой картой Сегодня 02:48 — Финтех и Карты

X Money интегрирован с Visa и Apple Wallet

Социальная сеть X, ранее известная как Twitter, официально запустила финансовый сервис X Money.

После закрытого бета-тестирования он стал доступен подписчикам Premium и Premium+ в США с 18 лет. Сервис позволяет открывать депозитный счет, осуществлять переводы между пользователями и пользоваться дебетовой картой.

Your money, on the world’s most powerful network



𝕏 Money is rolling out to U.S. Premium and Premium+ subscribers starting today pic.twitter.com/2c1UMkB4Kn — X Money (@XMoney) July 27, 2026

Какие возможности предлагает X Money

X Money интегрирован с Visa и Apple Wallet. Пользователям доступна как цифровая, так и физическая металлическая дебетовая карта, которую можно персонализировать, добавив свой никнейм в X.

Также сервис предлагает до 6% годовых на средства, кешбэк до 3%, отсутствие комиссии за международные транзакции и возможность получать зарплату через досрочный депозит.

Размер процентов и бонусов зависит от уровня подписки X и других условий, например, регулярного пополнения счета. В то же время, кешбэк распространяется не на все покупки. Хотя X Payments LLC не является банком, деньги пользователей хранятся в Cross River Bank, входящем в систему страхования депозитов FDIC.

Запуск X Money является частью стратегии преобразования X в универсальное «приложение для всего», которое будет совмещать социальную сеть, платежи и другие цифровые сервисы.

Пока новый финансовый продукт доступен только в США, а информации о его выходе на другие рынки компания не обнародовала.

iTechua По материалам:

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