Соцсеть X запустила финансовый сервис X Money со своей дебетовой картой

Социальная сеть X, ранее известная как Twitter, официально запустила финансовый сервис X Money.
После закрытого бета-тестирования он стал доступен подписчикам Premium и Premium+ в США с 18 лет. Сервис позволяет открывать депозитный счет, осуществлять переводы между пользователями и пользоваться дебетовой картой.
X Money интегрирован с Visa и Apple Wallet. Пользователям доступна как цифровая, так и физическая металлическая дебетовая карта, которую можно персонализировать, добавив свой никнейм в X.
Также сервис предлагает до 6% годовых на средства, кешбэк до 3%, отсутствие комиссии за международные транзакции и возможность получать зарплату через досрочный депозит.
Размер процентов и бонусов зависит от уровня подписки X и других условий, например, регулярного пополнения счета. В то же время, кешбэк распространяется не на все покупки. Хотя X Payments LLC не является банком, деньги пользователей хранятся в Cross River Bank, входящем в систему страхования депозитов FDIC.
Запуск X Money является частью стратегии преобразования X в универсальное «приложение для всего», которое будет совмещать социальную сеть, платежи и другие цифровые сервисы.
Пока новый финансовый продукт доступен только в США, а информации о его выходе на другие рынки компания не обнародовала.