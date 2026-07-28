Банки будут каждый час проверять запросы исполнителей: в Украине обновили порядок взыскания средств с должников
Как будет работать новый механизм
- если раньше система обеспечивала только автоматизированный арест, то обновленный алгоритм охватывает весь процесс — от поиска активов и наложения ареста до принудительного списания и перечисления денег взыскателю через Автоматизированную систему исполнительного производства;
- кроме банков, к цифровой системе подключают небанковских поставщиков платежных услуг, эмитентов электронных денег и другие финансовые компании;
- использование электронных кошельков больше не позволит уклоняться от исполнения судебных решений. Электронные деньги официально приравнены к обычным денежным средствам: их могут блокировать, принудительно выкупать и перечислять на счета исполнительной службы.
Какие сроки установлены для финансовых учреждений
- информационные системы банков и платежных сервисов должны ежечасно проверять наличие новых документов от государственных или частных исполнителей;
- информацию о наличии счетов, электронных кошельков и остатков средств финансовые учреждения должны предоставлять не позднее чес в течение одного часа.
Права граждан
- арест и принудительное списание распространяются не на все средства без исключения;
- должник имеет право совершать расходные операции с одного текущего счета в пределах суммы, не превышающей двух размеров минимальной заработной платы.
Зарплату можно получать на карту другого человека: при каких условиях это законно
ПартнерскаяЛучшие криптобиржи для дневной торговли в 2026 году
НБУ предлагает изменить порядок открытия и закрытия банковских счетов
Китайский производитель памяти за день подорожал почти до $500 млрд — почему так
Банкомат «съел» деньги: основные причины и советы
Почему компании возвращают джуниоров и мидлов после ставки на ИИ