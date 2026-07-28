Банки будут каждый час проверять запросы исполнителей: в Украине обновили порядок взыскания средств с должников Сегодня 16:07 — Финтех и Карты

Банки будут каждый час проверять запросы исполнителей: в Украине обновили порядок взыскания средств с должников

В Украине вступает в силу новый порядок принудительного взыскания долгов, который переводит процедуру в цифровой формат. Теперь финансовые учреждения обязаны каждый час проверять новые запросы от государственных и частных исполнителей, а принудительное взыскание будет распространяться не только на банковские счета, но и на электронные кошельки.

Об этом пишут Новости. LIVE со ссылкой на Судебно-юридическую газету.

Как будет работать новый механизм

если раньше система обеспечивала только автоматизированный арест, то обновленный алгоритм охватывает весь процесс — от поиска активов и наложения ареста до принудительного списания и перечисления денег взыскателю через Автоматизированную систему исполнительного производства;

кроме банков, к цифровой системе подключают небанковских поставщиков платежных услуг, эмитентов электронных денег и другие финансовые компании;

использование электронных кошельков больше не позволит уклоняться от исполнения судебных решений. Электронные деньги официально приравнены к обычным денежным средствам: их могут блокировать, принудительно выкупать и перечислять на счета исполнительной службы.

Какие сроки установлены для финансовых учреждений

Одним из ключевых требований нового порядка является оперативный обмен информацией. В частности:

информационные системы банков и платежных сервисов должны ежечасно проверять наличие новых документов от государственных или частных исполнителей;

информацию о наличии счетов, электронных кошельков и остатков средств финансовые учреждения должны предоставлять не позднее чес в течение одного часа.

Ожидается, что новый порядок сократит время между открытием исполнительного производства и фактическим взысканием средств.

В то же время, специалисты отмечают, что непрерывная работа информационных систем может создавать технические риски. В частности, сбои могут приводить к задержкам со снятием ареста после полного погашения задолженности.

Права граждан

Для граждан во время военного положения сохраняются законодательные гарантии:

арест и принудительное списание распространяются не на все средства без исключения;

должник имеет право совершать расходные операции с одного текущего счета в пределах суммы, не превышающей двух размеров минимальной заработной платы.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.