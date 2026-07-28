В США пройдет испытание крупнейшего электрического самолета в мире Сегодня 23:57 — Финтех и Карты

В США пройдет испытание крупнейшего электрического самолета в мире

Компания Heart Aerospace получила разрешение Федерального управления гражданской авиации США (FAA) на лётные испытания демонстратора технологий под названием X1.

Это означает, что первый полет машины может состояться уже в ближайшие недели, сообщает официальный сайт Heart Aerospace.

Речь идет о демонстраторе 30-местного гибридно-электрического регионального самолета ES-30. С размахом крыла 32 м и максимальной взлетной массой более 11 тонн X1 станет самым большим электрическим самолетом, когда-либо поднимающимся в воздух.

Впереди Heart Aerospace ждут многие месяцы тестов, результаты которых станут основой для сертификации серийного самолета.

Heart Aerospace — справка

История молодой компании Heart Aerospace оказалась насыщенной. Хотя прототип летательного аппарата был построен в Швеции, в 2025 году компания закрыла свой европейский офис и переехала в США. В Heart Aerospace объяснили это стремлением быть поближе к инвесторам и поставщикам авиационной отрасли.

Сегодня авиакомпании United Airlines и Air Canada уже оформили предварительные заказы на региональный гибридно-электрический самолет ES-30. Он рассчитан на перевозку 30 пассажиров. Дальность полета самолета — до 200 км только на электротяге и до 800 км в гибридном режиме.

Предполагается, что главными преимуществами ES-30 будут почти нулевые выбросы вредных веществ, очень низкий уровень шума и общая экономичность.

УНІАН По материалам:

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