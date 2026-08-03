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ТОП-10 актуальных вакансий с ежедневной оплатой (от 55−90 тыс. грн)

Личные финансы
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ТОП-10 актуальных вакансий с ежедневной оплатой (от 55−90 тыс. грн)
ТОП-10 актуальных вакансий с ежедневной оплатой (от 55−90 тыс. грн)
Работу с ежедневной оплатой предлагают работодатели из разных сфер: доставки, торговли, ресторанного бизнеса, логистики, бьюти-индустрии и сферы услуг.
Собрали 10 актуальных вакансий на robota.ua, где предусмотрены ежедневные выплаты. Среди них есть предложения как для кандидатов без опыта, так и специалистов с практическими навыками.

Администратор ресторана

Киев, 45 000−50 000 грн (ежедневная оплата)
Ресторан в центре Киева ищет администратора, который будет координировать работу команды во время смены, контролировать сервис и помогать поддерживать комфортную атмосферу для гостей. Опыт работы не обязателен — работодатель готов обучать с нуля.
Условия: график с 16:00 до 22:00 (количество изменений согласовывается индивидуально).
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Курьер/курьерка (вело, мото, авто) — Glovo

Одесса (поселок Котовского), до 50 000 грн (ежедневная оплата)
Сервис доставки Glovo приглашает в команду курьеров и курьеров на велосипеде, мотоцикле или автомобиле. Работодатель предлагает ежедневные и еженедельные выплаты, возможность самостоятельно планировать график работы и страхование при доставке.
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Промоутер

Днепр, 28 000 грн (ежедневные выплаты)
Компания «Точка Рекламы» приглашает промоутеров для работы в центре Днепра. Основные задачи: раздавать открытки с промокодами на доставку, консультировать потенциальных клиентов по ассортименту и помогать с активацией промокода.
Работодатель предлагает полную занятость, почасовую оплату и ежедневные выплаты за фактически отработанное время.
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Водитель со своим грузовым авто

Полтава, 96 000−168 000 грн (с учетом топлива на 2200 км в месяц), ежедневная оплата
Компания «Транс курьер+» ищет водителя с собственным грузовым автомобилем (1−6 тонн), умеющего находить нужные адреса доставки. Среди обязанностей: своевременный развоз заказов, оформление сопроводительных документов и обеспечение хранения груза при транспортировке.
Работодатель предлагает ежедневную оплату (от 4800 до 9800 грн в день в зависимости от пробега).
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Разнорабочий на склад (подработка)

Одесса, ежедневная оплата
Компании «СпасАгро», снабжающей продуктов питания на рынке Украины, нужен работник. Вакансия подойдет тем, кто ищет подработку с гибким графиком и возможностью быстро получать заработанные денежные средства.
Работодатель предлагает ежедневный расчет и неполную занятость. В основные обязанности входит выполнение складских работ на продуктовом складе.
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Мастер маникюра

Киев (Троещина), 45 000−55 000 грн (ежедневный расчет)
Студия AK BEAUTY ROOMS приглашает в команду мастера маникюра с опытом работы от одного года. Компания предлагает гибкий график, полную занятость, работу по записи клиентов и ежедневный расчет с оплатой по схеме 60/40.
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Водитель

Одесса, 33 000−34 000 грн (ежедневная оплата)
Компания «АмирФрут» ищет водителя для доставки фруктов, овощей и зелени по Одессе на служебном транспорте. Работодатель предлагает ежедневную оплату, график работы с 7:00 до 14:00 и выходной в воскресенье. Рабочая база находится в районе Центрального автовокзала.
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Грузчик в магазин бытовой техники

Киев, 30 000−37 000 грн (от 1500 грн/день, ежедневная оплата)
Магазин бытовой техники Luxtehnika приглашает погрузчика, который будет принимать и размещать товар на выставочные площадки, поддерживать порядок в торговом зале и отгружать покупки клиентам.
Предлагается ежедневная выплата заработной платы, официальное трудоустройство, гибкий график работы и возможности для профессионального роста. Вакансия подойдет кандидатам, которые готовы к физической работе и ищут стабильную занятость.
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Продавец-флорист

Сокольники (Львовская область), 1 000−1 100 грн/день (ежедневный расчет)
Сеть LiaFlowers приглашает продавца-флориста и готова научить профессии с нуля. Будущий работник будет ухаживать за срезанными цветами, составлять коммерческие букеты и консультировать покупателей.
Работодатель предлагает ежедневный расчет в конце смены, официальное трудоустройство, посменный график работы и возможность овладеть флористикой даже без предыдущего опыта.
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Суши-повар

Киев (Троещина), 35 000−60 000 грн (от 2 400 грн/смену, ежедневные выплаты)
Сеть OSAMA Sushi ищет суши-повара с опытом работы от шести месяцев. В обязанности входит приготовление суши, роллов и сетов, а также работа с рыбой и рисом в соответствии со стандартами заведения.
Работодатель предлагает ежедневные выплаты, оплату от 2 400 грн в смену, гибкий график, современную кухню, дружеский коллектив и возможности для профессионального развития.
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По материалам:
Finance.ua
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