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Совет ЕС официально продлил временную защиту для украинцев: кому будут предоставлять

Личные финансы
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Совет ЕС официально продлил временную защиту для украинцев: кому будут предоставлять
Совет ЕС официально продлил временную защиту для украинцев: кому будут предоставлять
Совет ЕС официально продлил временную защиту для украинцев.
Об этом сообщили в пресс-службе Совета ЕС.

Условия

Новые правила предусматривают, что статус будет предоставляться вновь прибывшим гражданам Украины только при условии выполнения ими воинского долга или подтверждения отсутствия проблем с этим перед государством.
Для этого нужно будет, например, показать штамп из загранпаспорта, подтверждающий легальное пересечение украинской границы, или предоставить документы, указывающие, что лицо не подлежит мобилизации.
Ранее речь шла о том, что ЕС не предоставит временную защиту украинцам, не исполнившим военную обязанность.
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Напомним, более 4,3 млн. украинцев пользуются временной защитой в ЕС. Совет Европейского союза продлил защиту до 4 марта 2028 года. Однако почти каждая страна изменила условия поддержки, и «автоматическая стабильность» подходит к концу.
Finance.ua собрал все, что известно об изменениях. Материал создан в рамках проекта «Финансовая опора» при поддержке Институтом массовой информации при поддержке Министерства иностранных дел Нидерландов. Содержание публикации не отражает официальной позиции ИМИ и Королевства Нидерланды. Про идётся в нашем спецпроекте:

Помощь для украинцев за границей в 2026 году. Актуальные программы, действующие в странах Европы

Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
ЕСМигранты
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