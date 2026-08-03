Совет ЕС официально продлил временную защиту для украинцев: кому будут предоставлять Сегодня 11:00 — Личные финансы

Совет ЕС официально продлил временную защиту для украинцев: кому будут предоставлять

Совет ЕС официально продлил временную защиту для украинцев.

Об этом сообщили в пресс-службе Совета ЕС.

Условия

Новые правила предусматривают, что статус будет предоставляться вновь прибывшим гражданам Украины только при условии выполнения ими воинского долга или подтверждения отсутствия проблем с этим перед государством.

Для этого нужно будет, например, показать штамп из загранпаспорта, подтверждающий легальное пересечение украинской границы, или предоставить документы, указывающие, что лицо не подлежит мобилизации.

Ранее речь шла о том , что ЕС не предоставит временную защиту украинцам, не исполнившим военную обязанность.

Напомним, более 4,3 млн. украинцев пользуются временной защитой в ЕС. Совет Европейского союза продлил защиту до 4 марта 2028 года. Однако почти каждая страна изменила условия поддержки, и «автоматическая стабильность» подходит к концу.

Министерства иностранных дел Нидерландов. Содержание публикации не отражает официальной позиции ИМИ и Королевства Нидерланды. Про идётся в нашем спецпроекте: Finance.ua собрал все, что известно об изменениях. Материал создан в рамках проекта «Финансовая опора» при поддержке Институтом массовой информации при поддержке. Содержание публикации не отражает официальной позиции ИМИ и Королевства Нидерланды. Про идётся в нашем спецпроекте:

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