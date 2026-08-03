Сколько средств нужно для комфортной жизни в Польше Сегодня 08:03 — Личные финансы

Девушка держит в руках польские злотые

Польша остается одной из стран, которые после начала полномасштабной войны приняли самое большое количество украинцев. Одним из главных центров украинской общины стал Краков. Из-за высокого спроса на жилье именно аренда остается наибольшей статьей расходов для большинства семей.

Finance.ua пообщался с украинцами, живущими в Киеве, Харькове и Львове, а также с теми, кто в разные периоды переехал в Европу. Мы спросили их о том, сколько средств они тратят ежемесячно на жилье, коммунальные услуги, продукты, транспорт, медицину, одежду и образование детей, а также, что сегодня для них означает комфортную жизнь.

Какие расходы на жизнь в Кракове

Пока аренда однокомнатной квартиры на окраине Кракова стоит 350−500 евро в месяц, а ближе к центру 600−800 евро. Коммунальные услуги обходятся еще в 150−250 евро, а расходы на продукты для одного человека составляют в среднем 300−350 евро в месяц.

В таких условиях для комфортной жизни одному человеку необходимо примерно 1−1,5 тыс. евро в месяц, а семье от 2 тыс. евро.

Опыт украинки, проживающей в Польше

Украинка Влада уже несколько лет проживает в Кракове. За это время она открыла свой бизнес и приобрела квартиру, поэтому расходы на аренду больше не входят в семейный бюджет. Впрочем, по ее словам, это не значит, что жизнь стала дешевле.

«Больше всего ощущаются налоги. Когда начинаешь работать на себя, понимаешь, что значительная часть дохода сразу идет государству. Сначала это было необычно, но в то же время видишь, куда эти средства направляются — дороги, транспорт, медицина, административные услуги», — пояснила украинка.

По словам Влады, для комфортной жизни одному человеку в Кракове нужно примерно 1 050−1 500 евро в месяц (около 4 500−6 500 злотых). Этой суммы хватает на жилье, продукты, транспорт, посещение кафе или спортзала, а также небольшие сбережения.

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«В Польше жизнь точно не дешевая, но она более предсказуема. Если есть работа, то можешь планировать бюджет на несколько месяцев вперед и не бояться неожиданных расходов», — добавила она.

Одним из главных преимуществ жизни в Польше является возможность планировать личные финансы. Несмотря на более высокие цены, люди чаще говорят не о необходимости экономить, а о финансовой предсказуемости и возможности планировать расходы на несколько месяцев вперед.

Статья расходов Польша Аренда жилья (евро) 450–800 Коммуналка (евро) 180–250 Продукты (евро) 200–300 Транспорт (евро) 35–50 Лекарства Преимущественно покрывает страховка Одежда и повседневные расходы (евро) 50–100 Образование и досуг детей (при наличии) Государственные школы бесплатны Ориентировочный общий бюджет на человека (евро) 1 200–1 700

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что количество граждан Украины, которые планируют остаться в Польше на длительный период, растет. Кроме того, уровень занятости украинцев повышается, хотя многие продолжают работать на должностях, не соответствующих их квалификации.

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