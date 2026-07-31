Где в Польше быстрее всего растут зарплаты

По словам основателя Gremi Personal Евгения Кириченко, сегодня рынок труда реагирует на дефицит кадров гораздо более избирательно.
«Там, где спрос растет, компании и дальше конкурируют за работников повышением зарплат. В отраслях, где производство или продажи остаются слабыми, работодатели все больше контролируют затраты и осторожнее подходят к повышению оплаты труда», — отметил он.
Общий рост зарплат в Польше замедляется
В то же время высокие темпы роста зарплат в некоторых секторах не означают возвращение польского рынка труда в общую зарплатную гонку предыдущих лет. Напротив, общественная динамика оплаты труда продолжает замедляться.
По данным GUS, в мае средняя зарплата в бизнес-секторе составила 9173,2 злотых брутто, что на 5,8% больше, чем годом ранее. В сравнении с апрелем показатель снизился на 3,75%.
По подсчетам Gremi Personal, за январь-май средняя зарплата составила 9298,9 злотых, что на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это более низкий темп роста, чем наблюдался в 2024—2025 годах.
По прогнозам Gremi Personal, во второй половине года базовым сценарием остается умеренный рост зарплат в Польше. При отсутствии нового инфляционного шока работодатели, вероятнее всего, и далее будут делать ставку на выборочное повышение вознаграждения для наиболее дефицитных профессий, а не на масштабное увеличение зарплат во всех секторах экономики.