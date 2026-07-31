Где в Польше быстрее всего растут зарплаты Сегодня 09:02 — Личные финансы

Во второй половине года базовым сценарием остается умеренный рост зарплат в Польше

В Польше зарплаты в сфере логистики и складских услуг растут быстрее, чем в других отраслях экономики. В мае средняя оплата труда в секторе увеличилась на 8,1% в годовом исчислении — до 9522 злотых.

Об этом свидетельствует исследование ключевых показателей рынка труда и экономики Польши, проведенное аналитическим центром международной компании Gremi Personal

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Какие отрасли демонстрируют самый быстрый рост зарплат

По данным исследования, самые высокие темпы роста заработных плат в мае зафиксированы в логистике и складских услугах — 8,1%.

На втором месте оказалось производство прочего транспортного оборудования, где средняя зарплата составила 10 482 злотых, а прирост за год — 7,1%.

Также зарплаты выросли:

в легкой промышленности на 6% (до 6602 злотых);

в сфере HoReCa на 5,9% (до 6783 злотых);

в строительстве на 5,4% (до 8913 злотых);

в машиностроении на 5,3% (до 9873 злотых);

в розничной торговле на 5,3% (до 6973 злотых);

в перерабатывающей промышленности на 5,1% (до 8723 злотых).

Где зарплаты растут медленнее всего

Самые низкие темпы повышения оплаты труда зафиксированы в производстве пищевых продуктов — всего 3,1% в год. Средняя зарплата в отрасли составила 7704 злотых.

В мебельной промышленности зарплаты выросли на 4,3% до 6877 злотых, в автомобилестроении на 4,4% (до 10 487 злотых), в металлургии на 4,7% (до 9322 злотых).

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По словам основателя Gremi Personal Евгения Кириченко, сегодня рынок труда реагирует на дефицит кадров гораздо более избирательно.

«Там, где спрос растет, компании и дальше конкурируют за работников повышением зарплат. В отраслях, где производство или продажи остаются слабыми, работодатели все больше контролируют затраты и осторожнее подходят к повышению оплаты труда», — отметил он.

Общий рост зарплат в Польше замедляется

В то же время высокие темпы роста зарплат в некоторых секторах не означают возвращение польского рынка труда в общую зарплатную гонку предыдущих лет. Напротив, общественная динамика оплаты труда продолжает замедляться.

По данным GUS, в мае средняя зарплата в бизнес-секторе составила 9173,2 злотых брутто, что на 5,8% больше, чем годом ранее. В сравнении с апрелем показатель снизился на 3,75%.

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По подсчетам Gremi Personal, за январь-май средняя зарплата составила 9298,9 злотых, что на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это более низкий темп роста, чем наблюдался в 2024—2025 годах.

По прогнозам Gremi Personal, во второй половине года базовым сценарием остается умеренный рост зарплат в Польше. При отсутствии нового инфляционного шока работодатели, вероятнее всего, и далее будут делать ставку на выборочное повышение вознаграждения для наиболее дефицитных профессий, а не на масштабное увеличение зарплат во всех секторах экономики.

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