В Польше растет количество украинцев, которые там планируют остаться

Число граждан Украины, которые планируют остаться в Польше на длительный период, растет. Кроме того, уровень занятости украинцев повышается, хотя многие продолжают работать на должностях, не соответствующих их квалификации.
Об этом идет речь в последнем отчете Центра исследований миграции Варшавского университета, передает InPoland.net.pl.
Большинство украинцев планируют остаться в Польше
Согласно результатам последнего опроса, около 75% украинцев рассматривают возможность долгосрочного пребывания в Польше. Причем выросло количество тех, кто планирует быть в Польше несколько лет — 44%. В 2022 году о многолетнем пребывании заявляли 22% опрошенных.
23% опрошенных не определились с тем, планируют ли надолго оставаться в Польше.
О намерении остаться в Польше на длительное время или на постоянно заявляют 80% украинцев, которые прибыли в Польшу до войны. Среди беженцев таких 64%, причем только около 13% рассматривают Польшу как страну постоянного проживания.
Практически никто из опрошенных не рассматривает краткосрочное пребывание в Польше.
О краткосрочном пребывании в Польше чаще всего заявляли молодые и старшие респонденты (соответственно 25 лет и старше 65 лет).
Мужчины чаще, чем женщины, заявляют о своем намерении остаться в Польше навсегда.
Как отмечают авторы отчета, кроме очевидных аспектов, связанных с военной службой, это может быть связано с тем, что люди, создавшие семью в Польше или привезшие ее сюда, чаще видят свое будущее в стране пребывания.
Исследование показывает, что уровень занятости украинцев тоже растет. За последние четыре года количество занятых украинцев выросло с 69% до почти 83%. Наибольшей группой являются те, кто имеет постоянную, полную занятость (57%), чаще всего по трудовому договору.
В то же время наблюдается увеличение количества людей, которые положили начало собственному бизнесу.
Авторы отчета обратили внимание, что, несмотря на общий успех в интеграции на польский рынок труда, украинцы все еще работают на должностях ниже уровня своей квалификации. С годами эта ситуация не улучшается, хотя все больше украинцев улучшает свои знания польского языка. В этом году 45% респондентов сообщили, что работают ниже уровня своей квалификации, чаще всего в сфере производства и услуг.
Какие доходы получают украинцы
В исследовании рассматривались доходы украинских работников в Польше. Несмотря на улучшение, примерно 40% респондентов все еще получают ежемесячную зарплату в размере 5000 злотых брутто или меньше. Для сравнения, в прошлом году около 50% респондентов зарабатывали такую сумму.
Процент тех, кто имеет самый высокий заработок — более 9500 злотых — составляет 18%.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что все больше украинских мигрантов в странах ЕС не планируют возвращаться домой даже после завершения войны. Хотя эмоциональная связь с Украиной остается сильной, на решение все больше влияют практические факторы — безопасность, экономические перспективы, уровень жизни и стабильность.