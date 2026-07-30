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В Польше растет количество украинцев, которые там планируют остаться

Личные финансы
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Практически никто не рассматривает краткосрочное пребывание в Польше.
Практически никто не рассматривает краткосрочное пребывание в Польше.
Число граждан Украины, которые планируют остаться в Польше на длительный период, растет. Кроме того, уровень занятости украинцев повышается, хотя многие продолжают работать на должностях, не соответствующих их квалификации.
Об этом идет речь в последнем отчете Центра исследований миграции Варшавского университета, передает InPoland.net.pl.

Большинство украинцев планируют остаться в Польше

Согласно результатам последнего опроса, около 75% украинцев рассматривают возможность долгосрочного пребывания в Польше. Причем выросло количество тех, кто планирует быть в Польше несколько лет — 44%. В 2022 году о многолетнем пребывании заявляли 22% опрошенных.
23% опрошенных не определились с тем, планируют ли надолго оставаться в Польше.
О намерении остаться в Польше на длительное время или на постоянно заявляют 80% украинцев, которые прибыли в Польшу до войны. Среди беженцев таких 64%, причем только около 13% рассматривают Польшу как страну постоянного проживания.
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Практически никто из опрошенных не рассматривает краткосрочное пребывание в Польше.
О краткосрочном пребывании в Польше чаще всего заявляли молодые и старшие респонденты (соответственно 25 лет и старше 65 лет).
Мужчины чаще, чем женщины, заявляют о своем намерении остаться в Польше навсегда.
Как отмечают авторы отчета, кроме очевидных аспектов, связанных с военной службой, это может быть связано с тем, что люди, создавшие семью в Польше или привезшие ее сюда, чаще видят свое будущее в стране пребывания.
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Уровень занятости

Исследование показывает, что уровень занятости украинцев тоже растет. За последние четыре года количество занятых украинцев выросло с 69% до почти 83%. Наибольшей группой являются те, кто имеет постоянную, полную занятость (57%), чаще всего по трудовому договору.
В то же время наблюдается увеличение количества людей, которые положили начало собственному бизнесу.
Авторы отчета обратили внимание, что, несмотря на общий успех в интеграции на польский рынок труда, украинцы все еще работают на должностях ниже уровня своей квалификации. С годами эта ситуация не улучшается, хотя все больше украинцев улучшает свои знания польского языка. В этом году 45% респондентов сообщили, что работают ниже уровня своей квалификации, чаще всего в сфере производства и услуг.

Какие доходы получают украинцы

В исследовании рассматривались доходы украинских работников в Польше. Несмотря на улучшение, примерно 40% респондентов все еще получают ежемесячную зарплату в размере 5000 злотых брутто или меньше. Для сравнения, в прошлом году около 50% респондентов зарабатывали такую ​​сумму.
Процент тех, кто имеет самый высокий заработок — более 9500 злотых — составляет 18%.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что все больше украинских мигрантов в странах ЕС не планируют возвращаться домой даже после завершения войны. Хотя эмоциональная связь с Украиной остается сильной, на решение все больше влияют практические факторы — безопасность, экономические перспективы, уровень жизни и стабильность.
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После роста оптимизма в 2025 году настроения украинцев за границей снова изменились. Если в прошлом году о готовности вернуться заявляли 68% опрошенных, то в 2026 году осталось 53%.
По расчетам экспертов, после окончания войны в Украину вернется 1,3−2,2 млн беженцев:
  • оптимистический сценарий. Вернутся 2,2 млн украинцев, останутся за границей — 2,1 млн беженцев (без учета россии и беларуси);
  • средний сценарий. Вернутся 1,6 млн беженцев, а 2,7 млн ​​останутся за границей;
  • пессимистический сценарий. Вернутся только 1,3 млн украинцев, а за границей останутся 3,0 млн.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
ПольшаУкраинцы в ПольшеМигранты
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