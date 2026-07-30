Украинцам за рубежом упростили оформление РНУКНП Сегодня 10:33 — Личные финансы

Услуга стала доступна всем гражданам Украины, находящимся за границей

С 30 июля граждане Украины, находящиеся за границей, могут оформить регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКНП) по упрощенной процедуре.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

«Министерство иностранных дел Украины совместно с Государственной налоговой службой Украины расширяют доступ граждан Украины, находящихся за границей, к услуге по регистрации лица в Государственном реестре физических лиц — налогоплательщиков с оформлением карты налогоплательщика в электронной форме (РНУКНП). Это связующее звено для государственных реестров, его наличие открывает доступ ко все большему числу цифровых государственных услуг даже за границей», — говорится в сообщении.

Кто может воспользоваться услугой

Ранее в этом году заработал пилотный проект, позволявший оформить РНУКНП детям до 18 лет по заявлению одного из родителей. Заявление можно было подать через электронный кабинет системы е-Консул или через посольство или консульское учреждение Украины.

С 30 июля услуга стала доступной для всех граждан Украины, которые находятся за границей и имеют действительный документ, удостоверяющий личность.

Как подать заявление

Заявление о получении услуги может подаваться:

гражданами Украины от 14 лет. Для подачи заявления необходимо лично обратиться в ближайшее посольство или консульское учреждение Украины;

через представителя, действующего на основании нотариально удостоверенной доверенности или соответствующего документа, подтверждающего полномочия законного представителя лица (опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели детских домов семейного типа, патронатные воспитатели, руководители соответствующих институциональных учреждений и т. п. ). Заявление можно подать как онлайн через собственный электронный кабинет в системе «е-Консул», так и в посольство или консульство.

Стоимость оформления

Самостоятельная подача заявления через собственный электронный кабинет в системе «е-Консул» осуществляется бесплатно.

Если заявление подается через посольство или консульское учреждение Украины, взимается консульский сбор за автоматизированную обработку данных в размере 40 долларов США или 37 евро.

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