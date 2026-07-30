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Украинцам за рубежом упростили оформление РНУКНП

Личные финансы
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Услуга стала доступна всем гражданам Украины, находящимся за границей
Услуга стала доступна всем гражданам Украины, находящимся за границей
С 30 июля граждане Украины, находящиеся за границей, могут оформить регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКНП) по упрощенной процедуре.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.
«Министерство иностранных дел Украины совместно с Государственной налоговой службой Украины расширяют доступ граждан Украины, находящихся за границей, к услуге по регистрации лица в Государственном реестре физических лиц — налогоплательщиков с оформлением карты налогоплательщика в электронной форме (РНУКНП). Это связующее звено для государственных реестров, его наличие открывает доступ ко все большему числу цифровых государственных услуг даже за границей», — говорится в сообщении.
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Кто может воспользоваться услугой

Ранее в этом году заработал пилотный проект, позволявший оформить РНУКНП детям до 18 лет по заявлению одного из родителей. Заявление можно было подать через электронный кабинет системы е-Консул или через посольство или консульское учреждение Украины.
С 30 июля услуга стала доступной для всех граждан Украины, которые находятся за границей и имеют действительный документ, удостоверяющий личность.

Как подать заявление

Заявление о получении услуги может подаваться:
  • гражданами Украины от 14 лет. Для подачи заявления необходимо лично обратиться в ближайшее посольство или консульское учреждение Украины;
  • через представителя, действующего на основании нотариально удостоверенной доверенности или соответствующего документа, подтверждающего полномочия законного представителя лица (опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели детских домов семейного типа, патронатные воспитатели, руководители соответствующих институциональных учреждений и т. п.). Заявление можно подать как онлайн через собственный электронный кабинет в системе «е-Консул», так и в посольство или консульство.

Стоимость оформления

Самостоятельная подача заявления через собственный электронный кабинет в системе «е-Консул» осуществляется бесплатно.
Если заявление подается через посольство или консульское учреждение Украины, взимается консульский сбор за автоматизированную обработку данных в размере 40 долларов США или 37 евро.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
МИД
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