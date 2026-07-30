НДС на международные посылки: Кабмин повторно направил законопроект в Раду Сегодня 10:00 — Казна и Политика

Новые правила начнут действовать не раньше 2027 года

Кабинет Министров одобрил и направил в Верховную Раду законопроект, который меняет правила налогообложения импортных товаров, приобретенных через иностранные маркетплейсы.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

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В настоящее время импортные товары стоимостью до 150 евро, поступающие в Украину международными почтовыми отправлениями, не облагаются налогом на добавленную стоимость (НДС).

Что предлагает законопроект

Правительство предлагает отменить эту льготу и привести украинское законодательство в соответствие с нормами Европейского Союза.

В то же время приватные подарки стоимостью до 45 евро по-прежнему облагаться налогом не будут.

«Мы должны создать равные условия для всех участников рынка. Это вопрос поддержки украинских производителей и честной конкуренции. Ожидаем, что это решение обеспечит более 10 млрд. грн. дополнительных поступлений в бюджет ежегодно. Это ресурс для финансирования обороны, устойчивости государства и развития украинской экономики», — отметил глава правительства.

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Когда могут заработать новые правила

В случае принятия законопроекта Верховной Радой, новые правила начнут действовать не ранее 2027 года. Бизнес, маркетплейсы и операторы доставки будут иметь время, чтобы подготовиться к изменениям.

Премьер-министр также поручил Министерству финансов и всем ответственным органам разработать законопроект вместе с парламентариями на уровне комитетов, а также с представителями всех фракций и депутатских групп. Кроме того, он подчеркнул необходимость детально разъяснить общественности положения законопроекта и причины его принятия.

Что известно о налоге на международные посылки

Напомним, ранее Finance.ua писал, что Верховная Рада не поддержала изменения в Таможенный кодекс касательно налогообложения международных посылок. Речь идет о правках к законопроекту № 12360, которые предусматривали отмену льготного порога для посылок стоимостью до 150 евро.

Документ предлагал ввести налогообложение всех международных посылок независимо от их стоимости. Отправления стоимостью до 150 евро освобождены от уплаты НДС и пошлины. В согласованном с МВФ варианте законопроекта предлагалось:

оставить льготный режим только для некоммерческих посылок до 45 евро;

не взимать НДС и пошлину с таких отправлений;

для посылок до 150 евро ввести НДС в размере 20%;

для посылок дороже 150 евро применять НДС и 10% пошлины на сумму превышения лимита.

Министр финансов Украины Сергей Марченко заявлял , что законопроект о налогообложении посылок — это необходимое условие для получения финансирования от МВФ и Европейского Союза, и его необходимо принять. «Есть внешнее давление по этому вопросу, есть внешний запрос. У нас нет возможности снять этот вопрос или каким-либо образом переговорить», — отмечал Марченко.

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