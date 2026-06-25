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Сбор в 3 евро на международные посылки: в «Укрпочте» объяснили, как будут действовать новые правила для отправлений за границу

Личные финансы
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Сбор в размере 3 евро будет оплачиваться за каждую отдельную категорию товара
Сбор в размере 3 евро будет оплачиваться за каждую отдельную категорию товара
С 1 июля 2026 года в странах Европейского Союза вступят в силу новые таможенные правила для международных отправлений. Для украинских экспортеров это означает введение обязательного сбора в размере 3 евро за каждую товарную позицию, указанную отдельной строкой в ​​таможенной декларации, а также новые требования по администрированию НДС.
Об этом сообщила «Укрпочта».
В сообщении говорится, что для подготовки к новым правилам компания присоединилась к автоматизированному ІТ-решению International Post Corporation (IPC) — международной организации со штаб-квартирой в Брюсселе, объединяющей ведущих почтовых операторов мира.
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Система автоматически передает таможенные данные и подтверждение оплаты необходимых платежей в страну назначения.
«Это не повлияет на возможность отправки товаров из Украины в страны ЕС — Укрпочта продолжает принимать и доставлять международные отправления в штатном режиме только по новым правилам», — говорится в сообщении.

Кого будут касаться новые правила

Новые требования распространяются на все почтовые и логистические компании, работающие на рынке Европейского Союза.
Правила будут касаться всех коммерческих отправлений, независимо от стоимости товаров, а также подарков с задекларированной стоимостью более 45 евро.
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Кроме обязательного сбора в размере 3 евро, к отправлениям может применяться НДС, если он не был уплачен через систему IOSS. Также возможно начисление местных сборов за таможенное оформление или обработку отправлений. Их размер и список будут определяться отдельно каждым государством-членом ЕС.

Как будет начисляться сбор

Сбор в размере 3 евро будет оплачиваться за каждую отдельную категорию товара, указанную в декларации.
Например, если в посылке находятся платье и книги, сбор будет начислен за две товарные позиции.
В то же время, дополнительных расходов можно избежать в случаях, когда отправляются однотипные товары с одинаковым товарным кодом. Например, носки разных цветов могут быть оформлены как одна товарная позиция.
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«Если вы отправляете посылку через Укрпочту — мы проделаем всю сложную работу за вас. Сами начислим необходимые платежи, перечислим их таможням стран назначения, и вашему получателю не придется искать, где в Италии или другой стране оплатить несколько евро таможенных платежей, еще и оплачивать дополнительные комиссии», — пояснил в своем Telegram-канале генеральный директор АО «Укрпочта» Игорь Смелянский.

Переходный период в странах ЕС

Часть почтовых операторов и таможенных служб стран ЕС еще завершают техническую подготовку до запуска новой системы. Поэтому в отдельных странах в течение переходного периода, который может занять 1−2 месяца, будут применяться временные процедуры оформления.
В таких случаях таможенные платежи будут платить получатели при получении посылки.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Укрпочта
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