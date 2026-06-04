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Налог на посылки откладывается: в Раде рассказали, когда ждать изменений

Казна и Политика
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Готовиться к новым налогам украинцам следует уже со следующего года.
Готовиться к новым налогам украинцам следует уже со следующего года.
Введение нового налога на мелкие международные посылки вряд ли состоится в 2026 году. Несмотря на продолжение работы над соответствующим законопроектом, его принятие и реализация могут затянуться из-за большого количества поправок и технических сложностей.
Об этом сообщила народный депутат Леся Забуранная, передают Новости.Live.

Таможня может быть не готова к новым правилам

По словам депутата, остаются вопросы насчет готовности таможенных органов к обработке большого количества международных отправлений в случае введения новых требований.
Также пока не известно, сколько денег из государственного бюджета понадобится на реализацию новой реформы.

Когда могут принять закон

В настоящее время документ находится на рассмотрении парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике. Даже если Верховная Рада примет его в июне или июле, потребуется дополнительное время, чтобы воплотить в жизнь новые правила.
«Я думаю, что в этом году технически это не состоится», — подчеркнула депутат.
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Так что, похоже, готовиться к новым налогам украинцам следует уже со следующего года.
В то же время, Забуранная подтвердила, что налогообложение международных посылок остается в повестке дня, однако окончательное решение будет зависеть от результатов голосования.

Что известно о налоге на международные посылки

26 мая Верховная Рада не поддержала изменения в Таможенный кодекс по налогообложению международных посылок. Речь идет о правках к законопроекту № 12360, которые предусматривали отмену льготного порога для посылок стоимостью до 150 евро.
Документ предлагал ввести налогообложение всех международных посылок независимо от их стоимости. Отправления стоимостью до 150 евро освобождены от уплаты НДС и пошлины. В согласованном с МВФ варианте законопроекта предлагалось:
  • оставить льготный режим только для некоммерческих посылок до 45 евро;
  • не взимать НДС и пошлину с таких отправок;
  • для посылок до 150 евро ввести НДС в размере 20%;
  • для посылок дороже 150 евро применять НДС и 10% пошлины на сумму превышения лимита.
Напомним, ранее министр финансов Украины Сергей Марченко заявлял, что законопроект о налогообложении посылок — необходимое условие для получения финансирования от МВФ и Европейского Союза, и его необходимо принять. «Есть внешнее давление по этому вопросу, есть внешний запрос. У нас нет возможности снять этот вопрос или каким-либо образом передоговориться», — отмечал Марченко.
По материалам:
Novyny.live
НалогиНДСЗаконопроекты
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