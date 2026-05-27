В Укрпочте появились ячейки быстрой выдачи посылок Сегодня 18:00 — Личные финансы

Укрпочта запускает новый формат получения посылок без ожидания в общей очереди. Для этого в отделениях компании устанавливают специальные ячейки быстрой выдачи.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

«Мы давно искали способ развести потоки клиентов: тех, кто приходит только за посылкой, и тех, кто пользуется другими сервисами — от коммунальных платежей до международных почтовых переводов. Тесты еще идут, но уже видно: получить посылку в Укрпочте без очереди можно», — прокомментировал генеральный директор АО «Укрпочта» Игорь Смелянский.

Как это работает

Часть отправлений Укрпочта автоматически направляется на получение в новом формате.

По прибытии посылки клиент получает SMS с кодом доступа, открывает свою секцию и забирает отправление самостоятельно без обращения к оператору.

В отличие от классических почтоматов, эти ячейки работают непосредственно в отделениях и доступны в часы их работы.

Привычный формат обслуживания остается доступным.

Пилотный проект уже стартовал в Киеве

На первом этапе новый формат заработает в 400 отделениях, в первую очередь в городах-миллионниках и областных центрах.

В Киеве и Киевской области пилотный проект уже стартовал, там установили первые 120 ячеек быстрой выдачи.

Запуск нового формата является частью масштабного обновления сервисов компании.

После завершения 100% автоматизации сортировочных процессов и создания инфраструктуры с потенциальной мощностью до 3 млн отправлений в сутки, компания постепенно меняет и клиентский опыт: развивает сеть почтоматов, партнерских точек выдачи и новые форматы получения посылок в отделениях.

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что Укрпочта завершила подключение безналичной оплаты во всех населенных пунктах страны. Теперь рассчитаться банковской картой или смартфоном можно как в стационарных, так и в передвижных отделениях, в частности в селах, где нет банков, банкоматов или терминалов в магазинах.

