0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Укрпочте появились ячейки быстрой выдачи посылок

Личные финансы
27
Обычный формат обслуживания остается доступным.
Обычный формат обслуживания остается доступным.
Укрпочта запускает новый формат получения посылок без ожидания в общей очереди. Для этого в отделениях компании устанавливают специальные ячейки быстрой выдачи.
Об этом сообщила пресс-служба компании.
«Мы давно искали способ развести потоки клиентов: тех, кто приходит только за посылкой, и тех, кто пользуется другими сервисами — от коммунальных платежей до международных почтовых переводов. Тесты еще идут, но уже видно: получить посылку в Укрпочте без очереди можно», — прокомментировал генеральный директор АО «Укрпочта» Игорь Смелянский.

Как это работает

Часть отправлений Укрпочта автоматически направляется на получение в новом формате.
По прибытии посылки клиент получает SMS с кодом доступа, открывает свою секцию и забирает отправление самостоятельно без обращения к оператору.
В отличие от классических почтоматов, эти ячейки работают непосредственно в отделениях и доступны в часы их работы.
Привычный формат обслуживания остается доступным.
Место для вашей рекламы

Пилотный проект уже стартовал в Киеве

На первом этапе новый формат заработает в 400 отделениях, в первую очередь в городах-миллионниках и областных центрах.
В Киеве и Киевской области пилотный проект уже стартовал, там установили первые 120 ячеек быстрой выдачи.
Запуск нового формата является частью масштабного обновления сервисов компании.
Читайте также
После завершения 100% автоматизации сортировочных процессов и создания инфраструктуры с потенциальной мощностью до 3 млн отправлений в сутки, компания постепенно меняет и клиентский опыт: развивает сеть почтоматов, партнерских точек выдачи и новые форматы получения посылок в отделениях.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что Укрпочта завершила подключение безналичной оплаты во всех населенных пунктах страны. Теперь рассчитаться банковской картой или смартфоном можно как в стационарных, так и в передвижных отделениях, в частности в селах, где нет банков, банкоматов или терминалов в магазинах.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Укрпочта
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems