Нужно ли хранить бумажные платежки за газ

Многие украинцы до сих пор хранят дома папки со старыми квитанциями за коммунальные услуги «на всякий случай». Однако часть бытовых дел теперь можно перевести в цифровой формат.
В Нафтогазе напомнили, что клиенты могут отказаться от бумажных платежек и сохранять всю историю оплат в мобильном приложении «Куб».
Нужно ли хранить бумажные квитанции
В компании отмечают, что в приложении «Куб» все счета и история платежей хранятся в электронном архиве. Там можно в любой момент проверить оплаты, найти нужную квитанцию или посмотреть объемы потребления газа.