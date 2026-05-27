Нужно ли хранить бумажные платежки за газ

Счета за газ

Многие украинцы до сих пор хранят дома папки со старыми квитанциями за коммунальные услуги «на всякий случай». Однако часть бытовых дел теперь можно перевести в цифровой формат.

В Нафтогазе напомнили , что клиенты могут отказаться от бумажных платежек и сохранять всю историю оплат в мобильном приложении «Куб».

Нужно ли хранить бумажные квитанции

В компании отмечают, что в приложении «Куб» все счета и история платежей хранятся в электронном архиве. Там можно в любой момент проверить оплаты, найти нужную квитанцию ​​или посмотреть объемы потребления газа.

Владельцы лицевых счетов также могут полностью отказаться от бумажных платежек. Сделать это можно:

через раздел «История расчетов»;

в профиле в меню «Мои расчеты» → «Актуальный счет»;

после оплаты счета.

Для этого достаточно нажать кнопку «Отказаться».

Какие услуги доступны в приложении

«Куб» — это официальное мобильное приложение Группы Нафтогаз для управления газовыми услугами со смартфона. Через него пользователи могут:

передавать показания газового счетчика;

оплачивать газ и его доставку;

управлять несколькими лицевыми счетами;

получать напоминания об оплате и передаче показаний;

следить за потреблением газа и планировать расходы.

Также в приложении можно обновить данные лицевого счета через интеграцию с Дія — без бумажных документов и посещения центров обслуживания.

Для этого нужно перейти в раздел «Услуги» и выбрать «Актуализация данных», после чего подтвердить информацию через Дію.

