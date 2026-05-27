0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Нужно ли хранить бумажные платежки за газ

Личные финансы
45
Счета за газ
Счета за газ
Многие украинцы до сих пор хранят дома папки со старыми квитанциями за коммунальные услуги «на всякий случай». Однако часть бытовых дел теперь можно перевести в цифровой формат.
В Нафтогазе напомнили, что клиенты могут отказаться от бумажных платежек и сохранять всю историю оплат в мобильном приложении «Куб».

Нужно ли хранить бумажные квитанции

В компании отмечают, что в приложении «Куб» все счета и история платежей хранятся в электронном архиве. Там можно в любой момент проверить оплаты, найти нужную квитанцию ​​или посмотреть объемы потребления газа.
Владельцы лицевых счетов также могут полностью отказаться от бумажных платежек. Сделать это можно:
  • через раздел «История расчетов»;
  • в профиле в меню «Мои расчеты» → «Актуальный счет»;
  • после оплаты счета.
Для этого достаточно нажать кнопку «Отказаться».

Какие услуги доступны в приложении

«Куб» — это официальное мобильное приложение Группы Нафтогаз для управления газовыми услугами со смартфона. Через него пользователи могут:
  • передавать показания газового счетчика;
  • оплачивать газ и его доставку;
  • управлять несколькими лицевыми счетами;
  • получать напоминания об оплате и передаче показаний;
  • следить за потреблением газа и планировать расходы.
Место для вашей рекламы
Также в приложении можно обновить данные лицевого счета через интеграцию с Дія — без бумажных документов и посещения центров обслуживания.
Для этого нужно перейти в раздел «Услуги» и выбрать «Актуализация данных», после чего подтвердить информацию через Дію.
Ранее мы сообщали, сколько будет стоить куб газа в мае.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
НафтогазТарифы
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems