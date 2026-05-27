ВПЛ могут проиндексировать выплаты — что известно

Личные финансы
Выплаты ВПЛ
Парламентарии инициируют пересмотр объемов пособия для внутренне перемещенных лиц. Они требуют от правительства приостановить постоянное сокращение финансирования этой категории граждан и провести индексацию выплат на уровень инфляции.
Об этом заявил народный депутат Украины Павел Фролов.

Финансирование ВПЛ сокращается

Речь идет о пособии на проживание внутренним переселенцам, которое составляет 2 тыс. грн и 3 тыс. грн (для детей и лиц с инвалидностью) — именно этот вид пособия пользуется наибольшим спросом среди ВПЛ.
Несмотря на это, круг получателей пособия на проживание стремительно сужается. Сейчас в Украине официально зарегистрировано почти 5 миллионов внутренне перемещенных лиц, однако реальные денежные выплаты получают лишь около 900 тысяч из них — то есть меньше, чем каждый пятый.
Нардеп отмечает, что финансирование этой программы тоже сокращается.
«В 2023 году на выплаты ВПЛ было выделено 74 миллиарда гривен, в 2024 — 57 миллиардов, в 2025 году — 49 миллиардов, а на текущий год — всего 39 миллиардов гривен. Такое впечатление, что чиновники пытаются сэкономить на ВПЛ «, — резюмировал Фролов.
Он подчеркнул, что Кабинет Министров обосновывает такое урезание «экономией средств», которые впоследствии перенаправляются на другие социальные программы. Однако, по убеждению депутата, забирать деньги у людей, которые из-за войны и оккупации потеряли все имущество, недопустимо. Тем более, когда эти сэкономленные ресурсы правительство тратит на проекты типа «кешбэков».
Почему нужна индексация

Размер пособия на проживание ВПЛ не изменялся еще с 2022 года и составляет:
  • 3 000 гривен — для детей и лиц с инвалидностью;
  • 2 000 гривен — для всех других категорий ВПЛ.
По словам Фролова, выплаты обязательно должны быть проиндексированы.
«За 2 тысячи гривен сегодня просто невозможно арендовать жилье. Кумулятивный коэффициент инфляции с 2022 года составляет около $1.7 $. Все понимают, как выросли цены и стоимость аренды, поэтому эта инициатива важна», — подчеркнул политик.

Готовы к кадровым изменениям

Нардеп сообщил, что парламентская команда уже направила официальное обращение к Премьер-министру Украины с требованием пересмотреть подход к финансированию ВПЛ.
Депутаты будут настаивать на том, чтобы 100% средств, которые закладываются в бюджет на поддержку переселенцев, тратились исключительно по целевому назначению. Если правительство и далее будет игнорировать потребности ВПЛ и отказываться от индексации, парламентарии готовы действовать радикально.
«Будем жестко задавать этот вопрос перед Кабинетом Министров. Если они не будут выполнять наши требования, мы будем инициировать кадровые изменения в правительстве. За людей мы будем бороться», — заявил Павел Фролов.
Светлана Вышковская
Finance.ua
