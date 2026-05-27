Цифровая вертикаль в армии: какие специалисты нужны Силам обороны

Военнослужащие и гражданские специалисты с опытом в сфере IT, аналитики и менеджмента могут получить работу в новой системе цифрового управления в оборонном секторе.

Об этом сообщили в Минобороны.

Как это работает

Цифровая вертикаль управления уже охватывает все уровни от подразделений до Генерального штаба и Министерства обороны.

Специалисты, которые присоединятся к проекту, смогут работать по своей гражданской или военной специальности и усиливать обороноспособность в тех направлениях, где их навыки наиболее необходимы.

Среди ключевых особенностей набора — отсутствие ограничений по возрасту и по званию, возможность получения звания «младший лейтенант» во время назначения, а также отбор через технические собеседования.

Ключевые задачи

В рамках проекта открыто более 2 000 вакансий для специалистов, которые будут заниматься цифровой трансформацией войска. Среди основных задач:

внедрение современных цифровых решений;

работа с большими массивами данных;

поддержка и сопровождение ІТ-продуктов;

помощь подразделениям в переходе от бумажных процессов к цифровым сервисам.

Ожидается, что реализация инициативы позволит снизить бумажную бюрократию, оптимизировать внутренние процессы и сформировать технологическую основу для современной цифровой армии.

Какие специалисты нужны для Цифровой вертикали Минобороны

1. Руководитель подразделения цифровой трансформации (Digital Transformation Lead)

Отвечает за цифровое развитие подразделения: определяет приоритеты, координирует команду, помогает объединить военные потребности с возможностями цифровых решений. Это человек, который превращает стратегические задачи в конкретные шаги.

2. Проектный менеджер (Project Manager)

Организует внедрение цифровых решений — от замысла до результата. Планирует работу, следит за сроками, устраняет препятствия и помогает команде двигаться быстрее. Его задача — чтобы полезный инструмент не остановился из-за организационных задержек.

3. Аналитик данных (Data Analyst)

Работает с накапливающимися в подразделениях данными и превращает их в понятные выводы для решений. Это может относиться к логистике, личному составу, ресурсам, процессам или другим направлениям, где данные помогают видеть реальную картину.

4. Бизнес-аналитик (Business Analyst)

Исследует, как на самом деле работают процессы в подразделении: где возникают дублируемые задержки, что можно упростить или цифровизовать. После этого формирует понятные требования к будущим продуктам. Это связующее звено между потребностью военных и решением, созданным разработчиками.

5. Специалист по сопровождению продукта (Product Support)

Помогает пользователям работать с уже внедренными цифровыми решениями: отвечает на запросы, фиксирует проблемы, передает обратную связь разработчикам. Благодаря этому, цифровые инструменты не просто запускаются, а работают стабильно и совершенствуются.

6. Специалист по документальному сопровождению (Technical Writer)

Подготовка инструкций, описаний процессов и технической документации на понятном языке. От качества этих материалов зависит, сможет подразделение быстро разобраться с новым инструментом и правильно им пользоваться.

Кто может подать заявку

В Цифровой вертикали могут присоединиться военнослужащие и гражданские с опытом в IT, управлении, аналитике, работе с продуктами или внедрении изменений.

Отбор включает в себя собеседование, техническое интервью и финальный разговор с руководителем. Ограничений по званию или возрасту нет.

Подать заявку можно на digitalteam.mod.gov.ua

Военнослужащие также могут спросить у своего командира о должностях Цифровой вертикали в своем подразделении — возможно, такая роль уже предусмотрена рядом.

