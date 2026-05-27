FlixBus запускает новые рейсы из Украины в Польшу

Новые рейсы в Катовице и Вроцлав.

Транспортная компания FlixBus объявила о запуске новых сезонных автобусных маршрутов из Украины в Польшу. Новые рейсы будут действовать до середины сентября.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

«Мы видим повышенный спрос на путешествия летом, поэтому каждый год адаптируем нашу сеть, добавляя сезонные маршруты. На этот раз мы открываем новые рейсы в Катовице и Вроцлав», — заявил Михал Леман, вице-президент FlixBus в Восточной Европе.

Маршрут Киев — Катовице

Маршрут N3237 будет курсировать через Житомир, Ровно, Львов, Перемышль, Жешув, Тарнув, Краков и аэропорт Кракова.

Рейсы из Киева будут выполняться в понедельник, вторник, пятницу и субботу. Отправление с Центрального автовокзала в 12:00, с автостанции «Киев» в 12:30, с АС «Дачная» — в 13:00.

Прибытие в Катовице намечено на 07:15 на следующий день.

В обратном направлении автобусы будут курсировать во вторник, среду, субботу и воскресенье. Отправление из Катовице в 20:00, прибытие в Киев в 16:30 на следующий день.

Маршрут Винница — Вроцлав

Маршрут N3246 будет проходить через Хмельницкий, Тернополь, Львов, Краков и Катовице.

Рейсы из Винницы будут выполняться в понедельник, среду, четверг и субботу. Отправление с автовокзала Винницы в 15:00, с Западного автовокзала в 15:15.

Прибытие во Вроцлав намечено на 07:10 на следующий день.

В обратном направлении автобусы будут курсировать в понедельник, среду, четверг и субботу. Отправление из Вроцлава в 16:00, прибытие в Винницу в 10:15 на следующий день.

