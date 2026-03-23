FlixBus запускає нові міжнародні маршрути з Києва

Найбільший оператор автобусних перевезень у Європі FlixBus запускає нові автобусні маршрути з з України до Польщі та Німеччини.

Київ — Вроцлав та Київ — Франкфурт, а також відновлює маршрут з Полтави до Катовіце.

Про це йдеться у повідомленні компанії, передають Українськi Новини.

FlixBus забезпечує пряме сполучення між 21 українським містом та 7 країнами Європи, пропонуючи зручну логістику та високий рівень сервісу на кожному етапі поїздки.

Повний маршрут N3236: Київ — Житомир — Рівне — Краків — Катовіце — Вроцлав.

Рейси з Києва здійснюватимуться у вівторок, п’ятницю та суботу.

