FlixBus планує у наступному році збільшити кількість маршрутів з України — Finance.ua

FlixBus планує у наступному році збільшити кількість маршрутів з України Сьогодні 19:14 — Казна та Політика

FlixBus планує у наступному році збільшити кількість маршрутів з України

Найбільший оператор автобусних перевезень у Європі FlixBus у 2024 році збільшить кількість пасажирських маршрутів на 10−15, додавши поїздки до нових країн на захід і південь від України, а також працює над оновленням флоту автобусів компанії.

Про це розповів директор FlixBus в Україні, Польщі та країнах Балтії Міхал Леман в інтерв'ю агентству «Інтерфакс-Україна».

«Ми хочемо насамперед розширювати нашу мережу і додавати нові країни. Розширюватимемося на захід і південь, додаючи більше країн. Які саме це будуть країни, повідомимо, щойно отримаємо відповідні дозволи», — сказав Леман.

Читайте також FlixBus запускає новий маршрут до Німеччини

Він наголосив, що компанія планує значне зростання, але як скоро і в якому обсязі їй вдасться здійснити плани, залежатиме від процесу оформлення офіційних дозволів.

«Це точно не одна-дві нові лінії, а 10−15. Я не хочу зараз давати обіцянок, тому що все залежить від того, як швидко будуть оформлені дозволи», — наголосив Леман. Він уточнив, що компанія вже перебуває в процесі подання заявок більше ніж на 10 нових ліній.

Директор FlixBus в Україні, Польщі та країнах Балтії повідомив, що компанія продовжить роботу над оновленням парку використовуваних на маршрутах автобусів.

Читайте також FlixBus запустив нову лінію з Чернігова до Варшави та маршрут з Києва до Гельсінкі

«Коли ми починали в Україні, більшості автобусів було вісім-дев'ять років. Сьогодні їм від п’яти до семи років, деякі ще новіші, і ми продовжуватимемо цей процес», — зазначив Леман, наголосивши, що FlixBus приділяє особливу увагу інклюзивності та має у флоті автобуси, в яких створені умови для людей з інвалідністю, на візках. Кількість таких автобусів збільшуватиметься.

Очільник FlixBus в Україні наголосив на необхідності підвищувати ринкові стандарти в міжнародних автобусних перевезеннях, пропонуючи на маршрутах автобуси, оснащені туалетами та доступом до Wi-Fi.

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.