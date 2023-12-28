FlixBus планує у наступному році збільшити кількість маршрутів з України — Finance.ua

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FlixBus планує у наступному році збільшити кількість маршрутів з України

Казна та Політика
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FlixBus планує у наступному році збільшити кількість маршрутів з України
FlixBus планує у наступному році збільшити кількість маршрутів з України
Найбільший оператор автобусних перевезень у Європі FlixBus у 2024 році збільшить кількість пасажирських маршрутів на 10−15, додавши поїздки до нових країн на захід і південь від України, а також працює над оновленням флоту автобусів компанії.
Про це розповів директор FlixBus в Україні, Польщі та країнах Балтії Міхал Леман в інтерв'ю агентству «Інтерфакс-Україна».
«Ми хочемо насамперед розширювати нашу мережу і додавати нові країни. Розширюватимемося на захід і південь, додаючи більше країн. Які саме це будуть країни, повідомимо, щойно отримаємо відповідні дозволи», — сказав Леман.
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Він наголосив, що компанія планує значне зростання, але як скоро і в якому обсязі їй вдасться здійснити плани, залежатиме від процесу оформлення офіційних дозволів.
«Це точно не одна-дві нові лінії, а 10−15. Я не хочу зараз давати обіцянок, тому що все залежить від того, як швидко будуть оформлені дозволи», — наголосив Леман. Він уточнив, що компанія вже перебуває в процесі подання заявок більше ніж на 10 нових ліній.
Директор FlixBus в Україні, Польщі та країнах Балтії повідомив, що компанія продовжить роботу над оновленням парку використовуваних на маршрутах автобусів.
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«Коли ми починали в Україні, більшості автобусів було вісім-дев'ять років. Сьогодні їм від п’яти до семи років, деякі ще новіші, і ми продовжуватимемо цей процес», — зазначив Леман, наголосивши, що FlixBus приділяє особливу увагу інклюзивності та має у флоті автобуси, в яких створені умови для людей з інвалідністю, на візках. Кількість таких автобусів збільшуватиметься.
Очільник FlixBus в Україні наголосив на необхідності підвищувати ринкові стандарти в міжнародних автобусних перевезеннях, пропонуючи на маршрутах автобуси, оснащені туалетами та доступом до Wi-Fi.

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За матеріалами:
Укрінформ
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