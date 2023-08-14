FlixBus запустив нову лінію з Чернігова до Варшави та маршрут з Києва до Гельсінкі — Finance.ua
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FlixBus запустив нову лінію з Чернігова до Варшави та маршрут з Києва до Гельсінкі

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FlixBus запустив нову лінію з Чернігова до Варшави та маршрут з Києва до Гельсінкі
FlixBus запустив нову лінію з Чернігова до Варшави та маршрут з Києва до Гельсінкі
Автобусний оператор FlixBus оголосив про запуск нової автобусної лінії з Чернігова та Києва до Варшави.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
Повний маршрут нової лінії N3227: Чернігів — Київ — Житомир — Рівне — Луцьк — Люблін — Варшава. Зазначається, що перший рейс відбувся у суботу, 12 серпня.
Надалі нова лінія буде відправлятись три рази на тиждень: з Чернігова та Києва у понеділок, середу, п’ятницю та суботу. З Варшави — у вівторок, четвер, суботу та неділю.
«Розклад лінії складений таким чином, щоб подорожувати територією України в денний час, не порушуючи комендантських годин. Відправлення з Чернігова о 12:30 дня, з київського Центрального автовокзалу — о 15:10, з автостанції «Київ» — о 16:00.
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Близько опівночі автобус проходить кордон, і прибуває до Варшави о 07:45 наступного дня (за розкладом), втім час на проходження кордону може бути непередбачуваним і не залежить від перевізника. Плануючи подорож до Європи кількома видами транспорту, варто закладати додатковий час до наступної пересадки.
У зворотньому напрямку рейс виїжджає з автовокзалу Заходня у Варшаві о 18:15, заїжджаючи на кордон о 22:25, з поверненням до автостанції «Київ» об 11:00, Центрального автовокзалу Києва о 11:50 та до Чернігова о 14:20. Варто бути готовим до того, що після проходження кордону графік руху може бути зміненим", — розповіли в операторі.
Вартість квитка між Черніговом і Варшавою стартує від 1699 грн. Ціна квитка залежить від дня відправлення, наскільки заздалегідь був куплений квиток та кількості вже проданих квитків на конкрений рейс — останні квитки у салоні будуть найдорожчими, пояснили у FlixBus.

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За матеріалами:
Економічна Правда
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