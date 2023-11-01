FlixBus запускає новий маршрут до Німеччини — Finance.ua

FlixBus запускає новий маршрут до Німеччини Сьогодні 20:20 — Особисті фінанси

FlixBus запускає новий маршрут до Німеччини

З’явився ще один варіант, як дістатися з України до Німеччини. Міжнародний автобусний перевізник FlixBus запускає ще одну лінію до цієї країни. Цього разу можна буде доїхати до Лейпцига, повідомляє yavp.pl

У Німеччину за останній час переїхало найбільше українців з усіх держав Європи, тому попит на подорожі між двома країнами величезний. Це врахували у FlixBus і відкривають ще одну лінію — з Києва до Лейпцига. Перший рейс стартує 2 листопада.

Нова лінія FlixBus № 3208 курсуватиме за таким графіком:

Автобус відходитиме з Києва о 7:15 й проїжджатиме Житомир, Рівне та Львів. Зупинка в Кракові орієнтовно планується о 23:10. Далі автобус прямує до Дрездена, і о 9:30 наступного ранку дістанеться до Лейпцига.

У зворотному напрямку відправлення з Лейпцига о 19:50, зупинка в Кракові о 4:50 і кінцевий пункт призначення в Києві приблизно о 21:25 наступного дня.

Час прибуття може значно відрізнятися від заявленого, адже час проходження українсько-польського кордону від перевізника не залежить.

Квиток на автобус із Києва до Лейпцига коштує 2 499 гривень в один бік.

Телеканал 24 За матеріалами:

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